En las últimas horas, se viralizaron imágenes de un increíble show de Rihanna en India. Pero lejos de un anticipo de su esperado álbum o alguna especie de serie de conciertos, la realidad es que la exitosa cantante fue contratada por la familia de Mukesh Ambani, uno de los 10 hombres más ricos del mundo.

En pocas palabras, Ambani, de 66 años, es el "rey de la casta" del mencionado país asiático, caracterizado, precisamente, por un sistema de clasificación social milenario que divide al país en diferentes estratos sociales, ya sea por su karma (trabajo) o su dharma (deber).

En esta línea, los Ambani son dueños del conglomerado Reliance, que cuenta con un abultado portafolio que incluye negocios relacionados con el petróleo, el gas, los petroquímicos, las telecomunicaciones y el entretenimiento. De esta manera, en términos locales, es la familia más poderosa y rica de la India (con un patrimonio de con sus 117,9 mil millones de dólares), lo que les permitió en estos días celebrar la fastuosa boda de Anant Ambani, el hijo menor de la mencionada familia.

De acuerdo con los medios, los Ambani han contratado a 21 chefs para dirigir los diversos menús de los días de celebración, cuando se servirán un total de 2.500 platos únicos. Sólo el menú de desayuno dispone de más de 70 opciones, mientras que el almuerzo y la cena ofrece más de 250 opciones, de manera que ningún plato se repetirá entre una noche y la siguiente.



Los detalles de la boda de Anant Ambani

Anant Ambani, de 28 años, se casará con su prometida desde la infancia Radhika Merchant, hija del industrial Viren Merchant, propietario de un imperio de servicios médicos.



"Estamos encantados de invitarlos a las festividades previas a la boda de Radhika y Anant en Reliance Greens en Jamnagar, del 1 al 3 de marzo de 2024", se lee en las invitaciones de los eventos que sirven de antesala a la ceremonia oficial, que se prevé tendrá lugar a mediados de año, y que incluye nueve páginas de instrucciones.



Los invitados estuvieron siendo llevados en vuelos privados desde las ciudades de Bombay y Nueva Delhi hasta Jamnagar, en el estado de Gujarat, donde la familia Ambani tiene su propia capital: Reliance Greens, un complejo para miles de habitantes, trabajadores de sus propias empresas, con canchas de cricket, tenis, hospital y su propia reserva de animales salvajes.



En la guía de las invitaciones, que incluye explicaciones y fotos de referencia para los atuendos, indica que el tema de la primera noche es "Una velada en Everland", para la que los invitados deberán asistir vestidos de "cóctel elegante".



La segunda noche será "Un paseo por la naturaleza", ambientado en medio del centro de rescate de animales propiedad de Ambani, con un atuendo sugerido de "fiebre de la jungla". Los medios indios han usado generadores de Inteligencia Artificial para predecir qué atuendos podrían usar Zuckenberg o Bill Gates para esta noche.



La guía indica que habrá disponible un servicio de lavandería, planchado, maquillaje, peinado, e incluso personas para ayudar a hacer los pliegues del sari, el tradicional traje indio para mujeres de varios metros de tela que deben ser drapeados en el cuerpo.



El último día está previsto como 'Tusker Trails' y 'Hashtakshar', donde los invitados vestirán con atuendo tradicional indio.

El show de Rihanna y los invitados especiales

Sin dudas, la sed por nueva música de Rihanna hizo que varios fanáticos suyos estuvieran atento a esta boda multimillonaria. Es que la cantante, devenida en magnate y empresaria, dio un show privado para alrededor de 1000 invitados, y quienes no pudieron asistir, al menos disfrutaron de la barbadense por las calles de India.

Rihanna en India

En este contexto, los canales de televisión mostraron varios contenedores traídos por el equipo de la artista para la presentación.

En tanto, la intérprete de "Diamonds" y "Umbrella" cobró entre 6 y 7 millones de dólares por esta presentación privada, en la que recorrió su gran repertorio, pero no sorprendió con ninguna canción novedosa o que anticipe su nuevo álbum.

Entre los invitados están el cofundador de Microsoft, Bill Gates, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg; el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink; el presidente de Blackstone, Stephen Schwarzman`, y el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, así como la hija del expresidente Donald Trump, Ivanka Trump; el productor musical Adam Blackstone, y decenas de las estrellas más prominentes del firmamento de Bollywood y el críquet.

De acuerdo con el diario Times of India, también se han enviado invitaciones al primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abderrahman Al Thani; la reina de Bután, Jetsun Pema; el director ejecutivo de Adobe, Shantanu Narayen; el presidente del Foro Económico Mundial Klaus Schwab; el ex presidente de Bolivia Jorge Quiroga, y el ex primer ministro de Australia Kevin Rudd.

