Este lunes habrá en Casa Rosada una reunión interna del presidente Javier Milei y sus funcionarios de mayor confianza para discutir la estrategia y definir los próximos pasos a seguir vinculados al llamado al diálogo a los gobernadores. El oficialismo tiene la idea de convocar esta semana a los mandatarios provinciales "por grupo" para "aclarar" los aspectos que planteó Milei en la apertura de sesiones ordinarias y que se firme una especie de "preacuerdo" antes del famoso "Pacto de Mayo" en Córdoba. El plan de LLA, según dijo el Presidente en su discurso, es negociar un paquete fiscal a cambio de que los legisladores que responden a los gobernadores acompañen en el Congreso el proyecto de ley Ómnibus --en este caso, el proyecto incluiría los temas en los que habría cierto consenso para avanzar-- para tener al menos un triunfo en el ámbito legislativo. Sin embargo, el ministro del Interior Guillermo Francos salió este domingo a bajarle el tono al discurso del mandatario y aclaró que la aprobación de la ley "no es que sea una condición para el acuerdo".

Para Francos, el tratamiento de la ley Bases "fue lo que exigió un desacuerdo entre Nación y los representantes de los diputados, que respondían a los gobernadores", y expresó que ahora son los gobernadores los que deberán mostrar vocación de acuerdo como así también la Nación porque "hay intereses de ambos". "El que no quiera acordar sobre esos puntos se quedará fuera de un pacto político que va a ser histórico", expresó en declaraciones radiales. A él se sumó el presidente del bloque libertario en Diputados, Oscar Zago, que remarcó lo mismo: que el "pacto de mayo" no está supeditado a la aprobación de la ley de Bases.

Más allá de los deseos de LLA, son muchos los gobernadores que esperan con incertidumbre qué pasará y no tienen mayor información después de lo que dijo Milei el viernes. Allí, sin especificaciones, el Presidente enumeró una serie de cuestiones que los gobernadores deberían acompañar, entre las que mencionó: "un equilibrio fiscal innegociable; reducción del gasto público a niveles históricos; compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una reforma laboral y una reforma previsional".

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, saludó el llamado al diálogo y lo calificó de "positivo", al tiempo que reclamó "tener resoluciones esta semana" de parte de la Rosada. De paso, criticó el rumbo económico. "Si al plan fiscal no le ponés un plan productivo y de trabajo se deteriora la argentina de todos los días, la de la gente", dijo en diálogo con C5N. "Argentina está de paro docente. ¿Qué va a pasar con el fonid?", remató.



En el Congreso los diputados amigables ya adelantan que sería mejor que el gobierno decida mandar las leyes "por separado", y no en el marco de un paquete ómnibus --como quieren desde Balcarce 50-- porque "mandar todo junto otra vez sería un error". "Para que los temas salgan bien y rápido es mejor separarlos y que vayan a las comisiones respectivas", agregan. En esa línea, aclaran que hay una serie de temas de la ley ómnibus con los que ya no había diferencias en el texto. Un ejemplo de ello es el apartado de hidrocarburos, o la Ley de Defensa de la Competencia.

El radicalismo, en tanto, ya mostró posturas divididas en su interior. Mientras el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo salió con bombos y platillos a acompañar al gobierno y se mostró al día siguiente del discurso de Milei con el ministro del Interior Guillermo Francos en su provincia, el presidente del partido y senador, Martín Lousteau criticó el acuerdo que propone el mandatario.

Cornejo estuvo con Francos en la fiesta de la Vendimia. El ministro llenó de halagos al gobernador y dijo que Cornejo, será “un actor fundamental para generar el diálogo que se viene”. “Con Cornejo siempre tuvimos buen diálogo, no como lamentablemente ocurre en el Congreso”, expresó el ministro. El mendocino no se quedó atrás con los elogios y expresó que las palabras de Milei “son música para nuestros oídos porque la Argentina, por su diseño constitucional federal, necesita, sí o sí, un pacto entre las provincias y la nación”. Además agregó: ”Aspiramos a que Milei de vuelta la historia de este país de decadencia”.

En la provincia también estuvieron la vicepresidenta Victoria Villarruel; el ministro de Defensa Luis Petri; el gobernador de Jujuy Carlos Sadir; y el secretario de Turismo Daniel Scioli. El mandatario jujeño, también de la UCR, sumó cumplidos y dijo que "espera ansioso", que se concrete la convocatoria de Milei.

Lousteau, presidente de la UCR, no parece estar tan de acuerdo con la gestión libertaria como los gobernadores de su espacio. Tras el discurso de Milei dijo: "Qué acuerdo? No sabemos si Milei quiere entrar en un toma y daca de los que él tanto critica o intenta ganar tiempo para ver si logra que le salga alguna". Sobre el pacto de Mayo especificó que "se trata de un contrato donde él pone todas las condiciones y nosotros solo la firma". Para el presidente de la UCR lo más preocupante es lo que no dijo Milei como lo vinculado a los temas educativos y a la pobreza. "Milei solo ve la Argentina financiera", disparó y también cuestionó al gabinete, en particular a Francos, al que acusó de ser parte de "la casta".

Milei no la tendrá tan fácil con todos los gobernadores. El de Salta, Gustavo Sáenz, dijo este domingo que apoyará el Pacto de Mayo solo si el Gobierno nacional se compromete a "defender el federalismo" y abandona su "política de látigo y billetera", para "disciplinar" a los mandatarios provinciales. El Gobierno "está logrando el equilibrio fiscal con la nuestra. Con la de la gente, los jubilados, los maestros y los laburantes", disparó. El mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, advirtió que "los acuerdos devienen del consenso, no de la imposición", y afirmó que "no será posible un pacto si antes no se respeta la Constitución". Axel Kicillof, en tanto, responderá este lunes cuando haga la apertura de sesiones ordinarias en provincia de Buenos Aires.