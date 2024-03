Tal como anunció el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional, hubo lluvias intensas en toda la zona de montaña de las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán.

Por la información que se desprende del análisis de la estimación de precipitación acumulada por satélites en las últimas 24 horas, la descarga osciló entre los 10 y 50 milímetros. Las nubes se posicionaron a lo largo de las cadenas de montaña que recorren desde Amaicha, en Tucumán, hasta el norte del Valle de Lerma en la provincia de Salta, y también en sectores de la selva montana de los valles jujeños, la Quebrada de Humahuaca y la Puna de esa provincia norteña.



Mientras habitantes de La Quiaca posteaban un cielo cargado por las nubes gris oscuro, en San Salvador de Jujuy, como consecuencia de la intensa lluvia en la Quebrada de Humahuaca, el río Grande traspasaba el nivel del Puente Pérez. En la ruta nacional 9, a la altura del acceso a Purmamarca, el río Chalala cortó el paso. Y cerca de Humahuaca, un alud de barro también imposibilitó el tránsito por esa autovía.

El corte del Puente Pérez en San Salvador por la crecida del río Grande (Imagen: gentileza Todo Jujuy).

En los Valles Calchaquíes, en Salta, el río Chuscha desbordó sobre la ruta nacional 40, imposibilitando la circulación de automovilistas que pretendían llegar a la ciudad de Cafayate. Hacia el norte y por la misma autovía nacional, la crecida del río San Antonio también complicó ayer por la mañana la circulación hacia Animaná y el Alto Valle. La ruta 40 sobre el acceso a San Carlos se encontraba totalmente colapsada de agua por la mañana.



En Amaicha del Valle -situada sobre la provincial 307 que conecta con Tafí del Valle en Tucumán- usuarios documentaron en videos la cantidad de agua que inundaba toda esa ruta a causa de la lluvia y el desborde de arroyos de montaña. En Santa María, Catamarca, la fuerte crecida del río que lleva el mismo nombre se llevó el puente que conecta Las Mojarras, por la ruta nacional 40, con esa localidad catamarqueña en el sur de los Valles Calchaquíes.



Captura de video.

En los departamentos vecinos a Salta capital, la situación fue similar a medida que la lluvia se desplazó por todo el Valle de Lerma. En Chicoana, el camino a Finca Las Moras se convirtió en un verdadero río. En Cerrillos, desbordó el Canal Oeste, vecinos de las zonas bajas del barrio Congreso Nacional sufrieron anegamientos en sus viviendas, y unidades de las líneas de transporte interurbanas pelearon contra la corriente en calles inundadas por el agua que buscaba llegar los bajos del río Arenales.

La ruta nacional 68 colapsó en diversos tramos, particularmente en Cerrillos en La Recta de Cánepa, en La Merced, debido al agua que bajó desde fincas tabacaleras situadas en zonas más altas. También se cortó el tránsito a la altura del acceso a Sumalao, en un lugar donde el desborde de un arroyo y dos canales que conducen el agua por los costados de esa ruta, ya destrozaron la cinta asfáltica en varias oportunidades en lo que va del verano.



Sobre el límite norte del departamento Capital, dos hombres que habitaban cerca de la ribera del río Vaqueros, fueron arrastrados pocos metros por la crecida de ese cauce, después de que se desmoronara una pared de su vivienda. Fueron socorridos por un policía y luego recibieron la asistencia del sistema de emergencia SAMEC. En la jurisdicción vecina, la intendencia de Vaqueros socorrió a vecinos que padecían una situación similar con su vivienda, aunque en ese caso ubicada en las cercanías del Wierna. "Se esta llevando parte de la casa, dos paredes de unos 600 bloques", contó el intendente Daniel Moreno.

(Imagen: gentileza Daniel Moreno).

Moreno lamentó que en ese lugar, cercano al puente que lleva el mismo nombre de ese cauce de montaña, la intendencia a su cargo no puede manejar los desechos que deja el trabajo de extracción de áridos de pequeñas empresas con palas mecánicas y camiones. Explicó que el sedimento que no utilizan quienes extraen áridos para la construcción, le permite al municipio encauzar los ríos fuera de la temporada de crecidas. A Vaqueros lo atraviesan el cauce del río homónimo por el sur, y el Wierna por el este. "Yo no estoy contra de la extracción de áridos. Pero si hiciéramos las cosas bien, esto no estaría ocurriendo", dijo el jefe comunal. El Wierna colecta aguas de toda la cuenca alta del Valle de Lerma, principalmente de los ríos Lesser, San Alejo, La Caldera aguas arriba y arroyos de montaña.



Dentro del mismo departamento La Caldera, vecinos del municipio -que lleva el mismo nombre- postearon en redes sociales sobre la rotura de defensas del agua que ingresa a los decantadores en plantas potabilizadoras, desde el río San Alejo. Las versiones insistían que corría peligro el abastecimiento de agua potable para ese municipio, el vecino Vaqueros y el norte de la ciudad de Salta, pero el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, desmintió un posible colapso tanto del Dique Las Lomitas -que también se llena con las aguas del río San Alejo- como de la planta potabilizadora de ese municipio.

"No tenemos riesgo en la zona de toma por ahora. Se cayó la parte vieja del azud, que ya estaba rota. Nosotros encauzamos el río, cuando baje la crecida volveremos a hacerlo, y no hay riesgo de falta de provisión de agua", detalló Camacho.

Por su parte, el intendente de La Caldera, Diego Zumbay, informó a este medio que si bien parte de las defensas que contienen la toma del agua que ingresa al decantador en la planta potabilizadora están efectivamente rotas, "no afecta ni la provisión de agua en La Caldera o Vaqueros, tampoco en Salta capital". Sumbay afirmó también que los barrios vecinos a la planta potabilizadora tampoco corren riesgo. "Cuando baje un poco el caudal de agua y baje la lluvia, tanto el Consorcio del Río Mojotoro de la Secretaría de Asuntos Hídricos de la provincia como el municipio, vamos a evaluar los trabajos que hagan falta realizar en el lugar", dijo.



Ayer vecinos de barrios ubicados en el sector sur de La Caldera también recibieron el impacto de la crecida del río y arroyos tributarios. La comuna asistió a tres familias, que fueron evacuadas para prevenir daños mayores. "Un brazo del río ingresó a las casas de tres familias. Con bomberos y policía realizamos el relevamiento, y con máquinas del municipio más la ayuda de otras máquinas de vecinos, realizamos un corte rápido", detalló el intendente. Otro sector anegado, aunque sin evacuados, fue el barrio El Nogalar.