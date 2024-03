Los juristas Eugenio Zaffaroni y Gustavo Ferreyra visitaron la provincia de La Rioja para acompañar al gobernador Ricardo Quintela en el discurso de apertura de sesiones en la Cámara de Diputados. Ambos expertos expusieron preocupaciones profundas sobre la situación política y constitucional del país en el Paseo Cultural Castro Barros.

Zaffaroni, reconocido por su trayectoria en la justicia argentina y el reconocido catedrático en materia constitucional Raúl Gustavo Ferreyra expusieron sus opiniones sobre la coyuntura y sobre lo que perciben como una deriva autoritaria por parte del gobierno nacional. En su análisis, destacan el uso excesivo de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la búsqueda de concentración de poder por parte del Ejecutivo, en detrimento de la separación de poderes y la institucionalidad democrática.

La preocupación de los juristas se extendió más allá de la situación provincial y se centró en la estructura misma del Estado argentino. Zaffaroni señaló que "nuestra política falló en atender a la institucionalidad, se desentendió de las instituciones", mientras Ferreyra agregó que "estamos viviendo una etapa completamente inédita en la República Argentina", refiriéndose a las tensiones entre el gobierno nacional y las provincias.

La crítica hacia el uso de los DNU denunciado por la provincia de La Rioja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ferreyra destacó que "es la primera vez que en 160 años de historia del Poder Judicial en la Argentina, que un gobernador de una provincia presenta una demanda enjuiciando una política pública del presidente". Esta situación, según los juristas, le da un rol muy noble a la provincia en un momento histórico sin precedentes.

Por otro lado, también cuestionaron la intención de concentración de poder en manos del presidente de la Nación. En palabras de Zaffaroni, "El presidente desea fervientemente ejercer la suma del poder público, un poder despótico, arbitrario, autocrático y una situación que puede llevar a un desmadre del sistema democrático". Esta acumulación de poder, según los expertos, amenaza con socavar las bases de la democracia argentina.

Además, los juristas hicieron hincapié en la importancia de respetar la institucionalidad y la división de poderes. Zaffaroni señaló las deficiencias del sistema judicial argentino, destacando la peculiaridad de la Corte Suprema de Justicia y la falta de unificación en las interpretaciones legales. Esta situación, según los expertos, contribuye a la inestabilidad institucional y dificulta el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho.

En cuanto al debate sobre la reforma constitucional en La Rioja, Zaffaroni expresó su preocupación por posibles limitaciones a la libertad de expresión, y mencionó lo sucedido en Jujuy: "La injuria es un delito de acción privada, la difamación es un delito de acción privada. No hay prisión preventiva efectiva", en alusión a los dos ciudadanos que estuvieron casi dos meses privados de la libertad tras publicar en redes sociales chistes sobre un posible problema de pareja del ex gobernador Gerardo Morales. “Eso se lee, porque hay una provincia donde hay un Poder Judicial que parece que son todos parientes”, marcó. Resaltó además las irregularidades en la persecución política contra Milagro Salas. "Realmente todo lo que pueda hacer limitación de contenidos es algo que me molesta", dijo el jurista, y señaló la importancia de proteger este derecho fundamental en cualquier sociedad democrática.

En su conferencia magistral Gustavo Ferreyra resaltó la importancia del proceso de reforma constitucional que se lleva adelante en la provincia en este contexto: “Dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada”.