En un nuevo capítulo de la interna del PRO, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió duramente al cruce de la propuesta del excandidato Horacio Rodríguez Larreta de no formar un cogobierno con La Libertad Avanza. Le advirtió que si no respalda un apoyo cerrado a las condiciones que impone el gobierno de Javier Milei, “va a quedar en una soledad política muy grande”.

“Rodríguez Larreta está en un lugar en el que hoy no está la sociedad. Nuestro votante no está ahí. Nuestros votantes están dispuestos a aguantar los problemas que hoy tenemos para hacer un cambio de fondo”, lanzó la funcionaria.

La sentencia de Bullrich es una respuesta a las declaraciones de su excompetidor en la interna presidencial de 2023, quien en diálogo con un matutino porteño se expresó “en contra de entregarle el PRO a Milei, en contra de las propuestas de fusión y de cogobierno”.



La definición fue hecha a horas de la ratificación del apoyo del PRO al acuerdo que impulsa el Gobierno y en momentos en que todo parece apuntar al retorno de Mauricio Macri a la presidencia del PRO, un intento de estabilización política que pareciera no calmar las aguas de la interna de esa fuerza política.

Al respecto, Bullrich dejó claro que ella va a "empujar" para que la nueva conducción ("yo no voy a seguir, no me interesa ni quiero ni puedo porque son minstra") sea "de cambio no de continuidad ni mucho menos de corporativismo”.

Asimismo, para ratificar su posición dentro del partido y reforzar su defensa a su cargo de gobierno, Bullrich le enrostró a Rodríguez Larreta su fracaso en la interna presidencial: “Él perdió la posibilidad de conducir, las ideas que ganaron en el PRO no son las de él sino las que yo expresé”.

Según la ministra, “hace mucho tiempo que Horacio Rodríguez Larreta no está con el cambio y que expresa un política de un acuerdo vacío y corporativo”. Por este motivo, agregó, “no encuentra un lugar” dentro de su propio partido.

También lo señaló como un dirigente que “no quiere acompañar un cambio profundo y se queda a mitad de camino”. “Esa mitad de camino es un pozo ciego en el que uno se cae. Le pasó en las paso y le va a pasar de nuevo. Al no acompañar el cambio, no puede condicionar al PRO”, sentenció.

Por otra parte, Patricia Bullrich dejó claro que su alejamiento de la presidencia del PRO no implicará que abandone sus intentos de sellar un acuerdo de gobierno más compacto con Javier Milei. “El PRO es un parido que tiene que tener nitidez”, que “debe pararse en el cambio, acompañar al gobierno, estar al lado y no dudar”.

Durante el gobierno de Macri, fundamentó, “nos tocó la posibilidad y no fuimos tan profundamente al cambio. Ahora tenemos la posibilidad de acompañar ese cambio y tenemos que ir profundamente, no podemos quedarnos a mitad de camino”.

Afirmó que ese será su esfuerzo hacia adentro de esa fuerza política, esté quien esté en la presidencia. “Si Mauricio Macri preside el PRO, debe poner las ideas por encima de la burocracia partidaria”.

“Voy a acompañar al partido y empujar para que la conducción nueva sea de cambio no de continuidad ni mucho menos de corporativismo”, concluyó.