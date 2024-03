El economista Horacio Rovelli comparó el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias con el del ministro de Economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, y sustuvo que ambos "son muy similares" y su "raíz" es el Consenso de Washington.

Asimismo, Rovelli afirmó que "hay olvidos manifiestos" en el discurso del Presidente, pero "el mayor es el de la deuda".

"Él (Milei) plantea que estamos en crisis, que no hay plata. ¿Cómo se origina la crisis? Ucrania, que está en guerra, no tiene la inflación que tenemos nosotros. La Argentina, tomando enero de 2024 contra enero de 2023, tiene la inflación anual más alta del planeta", aseguró en diálogo con AM750.

Según el economista, las consecuencias de la crisis que estamos viviendo son "porque estamos pagando una deuda que no benefició al pueblo argentino, que se la apropió una minoría parásita y rentista, que es la que apoya a Milei".



"No habla de la industria, no habla de la construcción, reduce el gasto público en el Estado con el personal. 700 empleados en la calle porque decidió que Télam no va más. Todo lo que no le sirve no va más. Es un desequilibrado mental. Pero, por supuesto, están los que lo usan", sentenció.

En este marco, Rovelli advirtió que, "ante el derrape de la oposición, ellos avanzan y el pueblo todavía no ha logrado orquestar una representación de ese poder popular, pero no falta mucho".

"El discurso de Martínez de Hoz del 2 de abril y el de Milei del 1 de marzo son muy similares, tienen una misma estructura y una misma raíz, que es el Consenso de Washington", cerró.