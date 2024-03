FA GOT fue creada por Fabián Verón con ayuda de Alexis Broda en 2018. Comenzó siendo una guía de actividades para convertirse luego en la fiesta Fa Got Party (el nombre fue creado por el artista Juan Malka y debe interpretarse como "Fa tiene fiesta", por el nombre de su organizador).

Se realiza tradicionalmente en el Club Dorado (Hipólito Yrigoyen 951), la propuesta musical es techno, el código de vestimenta es fetichista y cuenta con un darkroom. Por la cabina han pasado los DJs pareja, Rosa Rous, Rumanians, May Mc Laren, Dr. Trincado, Eddie Eddie, Bond, Fran Bernays, Lucas Metz, Corporal Moore, Camila Isabel, Quattrini, InVertida y muchxs artistas más de Argentina y Latinoamérica.

Con el tiempo la fiesta ha ido mutando, su nombre se ha acortado a FA GOT y se han sumado un activismo sobre reducción de daños y salud sexual.

Producto de esta transformación y para celebrar su 6to aniversario, FA GOT da la bienvenida al ciclo FA GOT PRESENTA, que busca sumar al talento latinoamericano Djs internacionales en un espacio innovador. Esta primera edición tendrá como invitada especial a Miss Kittin. La legendaria DJ francesa empezó a pinchar a comienzos de los ‘90 y durante esas primeras raves conoció a su colaborador The Hacker.

En 1997 DJ Hell les propuso grabar para su sello International DJ Gigolo el EP Champagne, que incluyó “Frank Sinatra”, un himno electroclash indiscutido. Rápidamente Kittin se convirtió en musa inspiradora de la escena techno underground y en 2001 lanzó junto a Golden Boy el single “Rippin Kittin”, y gracias al apoyo de Neil Tennant de los Pet Shop Boys se convirtió en su primer single No. 1 en en UK Dance Chart.

En 2004 fundó su propio sello Nobody’s Bizzness y lanzó I Com, su primer álbum solista. A lo largo de los años, ha colaborado con artistas como Felix Da Housecat, Chicks on Speed, Aphex Twin, Vitalic y Primal Scream, entre muchxs otrxs.

El line-up de esta primera edición de FA GOT PRESENTA se completa con Andrea Paz , May Mc Laren e InVertida. Andrea Paz es una Dj y productora chilena que construye su identidad a través de narrativas musicales impredecibles: bases industriales y sintetizadores, techno, nu beat, acid, house, disco y electrónica experimental.

May Mc Laren es Dj y productora y una referente indiscutida de la escena techno porteña que combina new wave, house, acid, EBM, electro e industrial. InVertida (Violeta Alegre) es Dj, productora, antropóloga y activista trans y su estilo surfea por el techno, EBM, dark disco e indie dance. El diseño gráfico corre por cuenta de Alejandro Ros, las luces por Iñaki Tornasol y la puesta de luces por Sergio Lacroix.

De cara a los festejos por sus seis años, Soy conversó con Fa, el organizador de FA GOT, sobre la historia de la fiesta y sobre el nuevo ciclo.

¿Cómo y cuándo surge la idea de hacer FA GOT PRESENTA?

-Hace tiempo que nosotros con FA GOT venimos trabajando y potenciando la escena de Latinoamérica con DJs, artistas y performers. Hemos trabajado con Chile, Brasil, Colombia, México, Paraguay y Uruguay y teníamos muchas ganas de poder hacer una fecha con Djs internacionales con trayectoria y reconocidos a otro nivel. Esto surgió porque nosotros venimos estando en contacto con Fiesta Dame (Chile) y también con Dando (Brasil). Solemos hacer intercambios y también hablamos mucho entre nosotres sobre cómo encarar las fiestas y los chicos de Dame me comentaron que iban a traer a Miss Kittin. Ahí empezamos a trabajar con su manager para que pueda venir. Fue un trabajo bastante complicado porque estamos en una situación económica difícil, pero surgió esta posibilidad y no queríamos dejarla pasar. Miss Kittin es una artista consagrada y siempre viene a espacios más heterosexuales, más pakis, y nos parecía bueno poder invitarla a otro espacio más queer, pero no podía ser en El Dorado porque nos queda chico, entonces hablamos con Deseo y se compararon de entrada con la idea y ahí nace este nuevo ciclo. La idea de FA GOT PRESENTA es fusionar Djs internacionales y de Latinoamérica.

¿En qué se va a diferenciar de una FA GOT “tradicional”? ¿Qué puede esperar el público?

-Se abre más a otros públicos, ya que FA GOT es un nicho bastante de chicos gays. Queremos que venga un público más amplio, siempre bajo el lema de nos cuidamos entre todes y teniendo los mismos recaudos. Va a estar PAF (Proyecto de Atención en Fiestas), que nos viene acompañando con la reducción de daños. No va a haber darkroom, no va a ser una fiesta tan pro-sex como la FA GOT, pero sí, obviamente, se van a poder hacer cositas, si se las ingenian, y va a estar todo bien. Se puede ir como quieras, eso se mantiene, y va a ser un espacio queer y disidente, donde todes son bienvenides. Hay una consigna de las amigas de DAME, que dice “dejá a tu macho afuera”, y nos gustaría que suceda lo mismo acá. La curaduría que hice de los Djs fue pensada en el estilo FA GOT, con nuestras residentes inVertida y McLaren, y Andrea Paz, que también suele venir seguido y toca con nosotres.

¿Qué otrxs artistas internacionales te gustaría sumar a las próximas ediciones?

-Un montón, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Es todo un desafío. Es otra la producción: pasajes, hoteles, un asistente para Kittin, son un montón de cosas y son otros los números también. Es una producción mucho más grande, pero me gustaría que no se pierda esa esencia de lo que ya se viene haciendo y construyendo. Eso es lo importante, y poder plasmarlo a un número más grande de gente nueva que venga. El valor de las entradas es un desafío porque para cubrir todos esos gastos, es un valor alto, pero también están las otras opciones que tengo mucho en cuenta: quien no puede pagar la entrada y quiere venir, que venga. También hay un cupo para pagar el precio inicial. Me gustaría que se nadie quede afuera.

La cita es el próximo sábado 16 de marzo en Deseo (Av. Chorroarín 1040, CABA). Entradas disponibles a través de Venti.