Con tres partidos habrá de continuar este martes la novena fecha de esta maratón futbolística en que se ha convertido la Copa de la Liga. Los técnicos y los jugadores se quejan de la sucesión de partidos que obliga a jugar muchas veces sin poder entrenarse a fondo entre fecha y fecha y sin siquiera poder recuperar a los jugadores golpeados o lesionados. Pero los dirigentes de los 28 clubes de Primera han avalado esta programación agotadora sin demasiados reclamos. Por lo que no queda otra que seguir jugando.

Los equipos de Avellaneda dominarán la noche. Desde las 19 y en cancha de Huracán, donde hace de local, con televisación de TNT Sports, Barracas Central, una de las revelaciones de la competencia con 15 puntos, enfrentará a Independiente que suma una unidad más. En los papeles previos y mirando la tabla, es un partido que promete, el mejor de la jornada. En tanto que a las 20 (ESPN) y en su Cilindro, Racing recibirá al alicaído Sarmiento de Junín. Desde las 21.30, completarán en Liniers, Vélez y Rosario Central (TNT Sports).

Barracas vs. Independiente

Barracas lleva seis fechas sin derrotas en la Zona A (sólo perdió 2 a 0 con River en la segunda jornada) y con un plantel de bajo presupuesto y sin grandes nombres se ha afianzado con un equipo con buen manejo, mucha contundencia ofensiva (no necesita llegar demasiado para convertir) y bastante solvencia defensiva. En la fecha anterior, sorprendió a Independiente Rivadavia de Mendoza y le ganó 3 a 1. Y ahora irá por el Independiente que dirige Carlos Tevez y que el sábado retornó a la victoria venciendo 2 a 1 a Argentinos Juniors después de haber perdido el clásico con Racing.



El Rojo de Avellaneda no maneja bien la pelota ni tiene delanteros con mucho gol (Maestro Puch rompió la sequía con Argentinos). Pero se sostiene en la firmeza de su fondo (no le hicieron goles en cinco de las ocho fechas anteriores) y en un técnico pragmático con Tevez que no se sonroja si tiene que defender con línea de cinco de local. Independiente quiere clasificarse a cuartos de final y pelear el título. Lo hará a su manera.



Racing vs. Sarmiento

Racing (14 puntos en la Zona B), por su parte, no pudo aprovechar el envión que le dió el haberle ganado a Independiente y sacó un empate desabrido en blanco contra Platense. El colombiano Juan Fernando Quintero fue al banco el viernes pero ahora volverá a ser titular. Otra de las variantes que analiza el técnico Gustavo es que Roger Martínez se meta en el once inicial en lugar de Maximiliano Salas. Por último, en la defensa podría reaparecer Leonardo Sigali -dejó atrás una lesión muscular- en lugar de Nazareno Colombo.



Mientras tanto, Sarmiento (3) es la viva imagen del desamparo futbolístico. No ganó en lo que va de la Copa de La Liga, Temperley lo eliminó de la Copa Argentina por tiros desde el punto penal y su nuevo técnico, Israel Damonte, no le encuentra la vuelta a un equipo que el sábado perdió 2 a 1 en Junín ante Unión.



Vélez vs. Rosario Central

Por último y en el fondo de la noche, Vélez (12 puntos en la Zona A), que viene de igualar 0 a 0 con Atlético Tucumán con gran actuación de su arquero Tomás Marchiori, recibirá a un Rosario Central (11) que tampoco explotó el haberle ganado el clásico a Newell's y el viernes perdió 2 a 0 con Huracán en Parque Patricios. Su técnico Miguel Russo deberá aprovechar los partidos de marzo para poner su equipo a punto: en abril comenzará la fase de grupos de la Copa Libertadores, y allí Central deberá dar lo mejor de sí.