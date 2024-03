El ex One Direction Niall Horan anunció en las últimas horas su regreso a la Argentina con un show en Buenos Aires para el próximo 2 de octubre en el Movistar Arena.

El cantante irlandés visita el país con su espectáculo "The Show: Live on Tour", que promociona su último trabajo "The Show", su tercer álbum de estudio, y que fue recibido con elogios por la crítica especializada por la madurez de la composición, la cohesión de las canciones y la exploración de "sentimientos más profundos".

“No hay nada como mirar al público mientras canta con toda la emoción en las caras, sabiendo que cada uno vincula la canción con algo significativo de sus vidas”, expresó Horan al anunciar el tour que comenzó el 20 de febrero pasado en Belfast, Irlanda del Norte, y que concluirá el 9 de octubre en Bogotá, Colombia.

La última visita de Horan a Argentina fue en 2018, en el marco de su "Flicker World Tour". Tenía otro show programado en 2020, pero que fue suspendido por las pandemia de covid-19.

Niall Horan en Buenos Aires: cómo sacar las entradas

La preventa de entradas para el show de Niall Horan comienza el jueves 7 de marzo a las 10 a través de All Access, en una preventa exclusiva para clientes Santander American Express.

Asimismo, la venta general comienza el viernes 8 de marzo a las 10 y en las próximas horas se anunciarán las ubicaciones y los precios de los tickets.

