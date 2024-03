Central vuelve a cargar con necesidades en Copa de la Liga y esta noche intenta despojarse de lo hecho en la caída ante Huracán. Los canayas visitan a un Vélez que está en plena recuperación y goza de seis partidos sin perder. Miguel Russo asume lo mal que jugó el equipo en Parque Patricios y se dispone a hacer cambios, incluso uno de ellos para permitir el debut de Abel Hernández, quien a más de un mes de su llegada ni siquiera fue el banco de suplentes en las primeras ocho fechas de la temporada.

Vélez tiene 12 puntos, Central 11. Ninguno está en zona de pelea por el título. La diferencia es el presente que tiene cada equipo. El equipo de Liniers, tras caer por cinco goles ante River, encontró una recuperación apuntalada por cuatro triunfos y dos empates en los últimos dos compromisos. Mientras que los canayas defeccionaron con una muy floja actuación después de ganar el clásico con Newell's. Y los puntos que habrá en juego esta noche son importantes porque el que gane puede aspirar a quedar entre las primeras cuatro posiciones de la Zona A. Vélez sufre hoy las bajas por lesión de dos titulares en la defensa: el central Emanuel Mammana y el lateral Leonardo Jara. Ambos se lesionaron en el empate con Atlético Tucumán y hoy serán remplazados por Damián Fernández y Joaquín García, respectivamente.

En Central, por su parte, la caída ante Huracán el pasado jueves llevó a Russo a hacer replanteos en el equipo, aunque no tiene aún mayores certezas. Es que ayer el técnico canaya no hizo fútbol en Arroyo Seco más allá de que habrá modificaciones esta noche en Liniers. Los principales problemas están en mitad de cancha y en ofensiva. La vuelta de Kevin Ortiz es una de las variantes probables. El juvenil fue excluido por el técnico en los dos últimos partidos por no firmar su contrato de renovación. El jugador rubricó vínculo por dos años más la semana pasada y hoy su vuelta es un hecho. Para permitir su ingreso saldrá Mauricio Martínez o Jaminton Campaz. Esta duda descansa en la táctica que disponga Russo. Y el colombiano corre riesgo de perder la titularidad por bajo rendimiento.

En ataque, además, puede encontrar sus primeros minutos Abel Hernández. El uruguayo lleva cinco semanas entrenando en Arroyo Seco y recién anoche concentró por primera vez con el plantel. Se sumó sin hacer pretemporada y necesitó de más de un mes para ponerse a punto. Su aparición será por Luca Martínez Dupuy. Además Jonatan Gómez se puede quedar con el puesto de Maximiliano Lovera. El volante fue suplente ante Huracán por un golpe en el hombro que sufrió ante Newell's y que no lo tuvo en plenitud para jugar en Parque Patricios. Pero por su buen rendimiento ante Gimnasia y Esgrima y en el clásico, hoy tiene chances de jugar desde el primer minuto. El partido lo televisa TNT Sports y será arbitrado por Sebastián Martínez.

Vélez: Marchiori; García, Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Ordoñez, Bouzat o Méndez, Aquino; Pizzini, Romero, Piñeiro. DT: Gustavo Quinteros.

Central: Broun; Martínez, Mallo, Quintana, Sández o Rodríguez; O'Connor, Ortiz, Martínez, Malcorra, Gómez; Hernández. DT: Miguel Russo.

Arbitro: Sebastián Martínez

Cancha: Vélez

Hora: 21.30

TV: TNT Sports