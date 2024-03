Celina Alejandra Esteban fue la primera mujer trans que asumió la jefatura de residentes de enfermería del Centro de Salud N°7 del Hospital Santojanni, en la Ciudad de Buenos Aires. Este viernes fue despedida de su otro cargo en el Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte.



En diálogo con AM750, la profesional recordó cómo llegó al cargo: "En principio, entré en una parte que se llama Internación y las compañeras no se sentían cómodas trabajando con una persona trans. Las coordinadoras me humillaban, en las reuniones no me dejaban entrar. La directora del hospital también me discrimina y me amenaza con rescindir mi contrato, que era como el de todos los trabajadores. Entonces, el año pasado tomaron la decisión de pasarme a la Guardia", contó.

"Pasé un año excelente, con buenos compañeros y un excelente equipo, pero empezaron los problemas cuando empecé a defender a las personas del colectivo trans que, por algunos, son maltratadas. Ahí llegaron los llamados de atención", agregó.

"Cuando arrancó el Gobierno de Milei y comenzó a regir el DNU, que el hospital ni siquiera lo respeta, porque si bien es muy negativo para todos los trabajadores nos exceptuaba a los del cupo laboral trans y a la ley de discapacidad, decidieron dar de baja mi contrato que ya tenía firmado para 2024 y lo hicieron trimestral. Como para darme salida rápido", siguió.

"El broche de oro fue cuando fui a abrazar al INADI y también me reclamaron eso. Y trataron de inculparme de cosas graves. También llegaban amenazas de parte de la directora, hasta que el viernes 1 de marzo me llegó un telegrama que decía que no se renovaba mi contrato y que tenía que ir a trabajar de todos modos hasta el 31 de marzo porque era el fin de mi contrato. No me avisaron que no podía ingresar al hospital. Me presenté a tomar mi guardia, no había nadie del hospital, sino un empleado de la empresa de seguridad que me dijo que tenía prohibido el ingreso al hospital de por vida, por orden de la directora. Con este Gobierno, siendo trans es casi imposible hoy encontrar trabajo. No se cómo voy a subsistir", lamentó.



Celina Esteban denunció que el Gobierno de Javier Milei atenta "contra las diversidades, el INADI y contra todas las leyes que nos protegen", al tiempo que celebró la Ley de Cupo Trans ya que, "si no hubiese existido, nunca podría haberme recibido". "Históricamente, a nosotras nos quieren en una posición, que es en una esquina", sostuvo.

En abril de 2021, Esteban fue elegida en su tercer año de residencia por el 100 por ciento de los votos para comandar a su grupo de colegas de la institución de Villa Lugano, donde trabajaba en atención a la comunidad. Entre sus tareas, realizaba consejería sobre métodos anticonceptivos, testeos rápidos de enfermedades de transmisión sexual y hacía seguimiento de la vacunación y atendía en postas sanitarias.

En febrero del año pasado, después de varias entrevistas, entró en el Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, mediante la Ley de Cupo Trans, pero ahora fue despedida de forma injustificada luego de varios episodios discriminatorios.