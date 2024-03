Marzo llegó marcado por nuevos aumentos en servicios públicos, medicina prepaga, cuotas escolares, combustibles y alimentos, en medio de una situación económica cada vez más ajustada ante las medidas que viene implementando el gobierno de Javier Milei. Ante esto, diversos sindicatos anunciaron medidas de fuerza, que se suman este mes a las movilizaciones previstas por el 8M y el 24 de marzo.

Ayer, sindicatos docentes -la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET)- llevaron adelante una jornada de protesta para reclamar mejoras salariales y el reintegro del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Este martes, en tanto, las protestas se extendieron al transporte público en el interior del país, dejando a varias localidades del interior afectadas por la escasez de servicios de colectivo, para reclamar por mejoras salariales para los trabajadores del sector.



Horas después, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) anunció seis jornadas de paro nacional de 24, 48 y 72 horas en plantas siderúrgicas y metalúrgicas en todo el país, tras el fracaso en las negociaciones salariales.

El primer paro será este miércoles 6 de marzo, por 24 horas. La semana próxima, en tanto, habrá un paro de 48 horas el miércoles 13 y el jueves 14 de marzo. Y la otra semana, se realizará un cese de actividades por 72 horas, los días martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de marzo.



El gremio liderado por Abel Furlán reclamó un aumento salarial del 35% a partir de febrero, con cláusula gatillo basada en datos del INDEC para activar ajustes mensuales. El sector empresarial propuso un adelanto del 15% "a cuenta de futuros acuerdos" a partir del 1 de febrero, lo que generó un estancamiento en las negociaciones.

8M: paro de mujeres y movilización al Congreso



La concentración del Ni Una Menos de 2015 masificó el reclamo para terminar con la violencia hacia las mujeres en Argentina. El caso que encabezó la marcha fue el femicidio de Chiara Páez y el reclamo de Justicia se manifestó en más de 80 ciudades de Argentina. Desde entonces, las concurrencia a las manifestaciones por el 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se multiplicaron.

Al año siguiente, tras el femicidio de Lucía Pérez, se gestó el primer paro de mujeres, en octubre de 2016, que luego se trasladó al 8M, y sumaron a la discusión también otros aspectos, como las actividades que más realizan las mujeres, como el trabajo doméstico y las tareas de cuidado, entre otras.

Este viernes, desde Ni Una Menos convoca a movilizarse a la Plaza de los Dos Congresos, desde las 16. Habrá ollas, verdurazo e intervenciones artísticas, una movilización seguida por la lectura de un documento.

"Estamos en la cuenta regresiva para este 8 de marzo. Aquí el flyer de la convocatoria que expresa las distintas formas de ocupar la calle y las variadas intervenciones que habrá este viernes acordadas en asamblea. Si querés venir con Ni Una Menos concentramos en Hipólito Yrigoyen y Solís desde las 16hs. Nos vemos en las calles", postearon.

Si bien el 8M no es considerado asueto, varias mujeres toman la decisión de no asistir a sus trabajos para unirse a la marcha o hacer un paro para demandar por sus derechos. Depende de cada empresa aceptar esa falta o reclamar como día no trabajado. Este martes, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que en el sector público el día será descontado si asisten a algún acto en horario laboral. "El Ministerio de la Mujer dejó de existir y, al menos en este Gobierno, no va a volver a existir jamás", dijo.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia



Este domingo 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976 que dio inicio a la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia del país, que dejó 30.000 desaparecidos. Desde hace 20 años se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que es, además, feriado nacional inamovible.

La fecha en la que se lleva a cabo el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue establecida en el año 2002 por la Ley de la Nación 25.633, cuyo artículo 1º establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976.

Desde H.I.J.O.S. Capital promueven "una marcha y acto de unidad en Plaza de Mayo para el próximo 24 de marzo", junto con otros organismos de derechos humanos, "en la que será una gran jornada nacional de lucha". "Entendemos que la situación actual de nuestro país bajo el gobierno de Milei exige unidad de todos los sectores que defendemos los intereses, derechos y memorias del pueblo", agregaron.