El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria y frenó los tres paros nacionales anunciados por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para marzo. La conducción nacional había confirmado tres huelgas de 24, 48 y 72 horas en todas las plantas siderúrgicas para el 6, 13 y 14 de este mes ante "el fracaso de la paritaria". Sin embargo, la Secretaría de Trabajo intervino antes de que se iniciara la primera de las medidas de fuerza.

El período de conciliación obligatoria se va a extender por 15 días. Hasta entonces, el sindicato queda inhabilitado para tomar acciones de protesta y las empresas de ejecutar represalias contra los trabajadores. La próxima audiencia presencial quedó fijada para este lunes 11 de marzo al mediodía.

Al respecto, el titular de la UOM, Abel Furlán, denunció en diálogo con AM 750 que "hay una decisión de Milei de no tener en los radares a los sectores productivos". Para poner un ejemplo contundente, Furlán recordó que, desde que asumió, no se escuchó nunca al Presidente Milei “decir la palabra ‘trabajador’ y mucho menos ‘industria’”.

Paritaria UOM: qué pide el sindicato

"En el contexto hiperinflacionario que atraviesa nuestro país, con fuerte suba en el precio de la canasta básica alimentaria, ratificamos la justa demanda de preservación del poder adquisitivo (...) mediante los correspondientes incrementos salariales mensuales equivalentes al índice de precios al consumidor", subrayaron desde la UOM.



Además, alertaron que la Cámara Argentina del Acero aplica "incrementos dolarizados, mensuales, permanentes y sostenidos" sobre los bienes de acero que producen. Este mecanismo representó una suba de 100% en diciembre 2023 en el precio final de esos productos.

"Como resultado de la combinación de este sideral aumento de precios y de la caída del poder adquisitivo de los salarios, las empresas del sector se benefician con una caída abrupta del costo laboral unitario", marcaron desde el gremio metalúrgico.

Solo en 2023, el costo laboral unitario cayó -36% y desde 2016 a la actualidad acumula una baja de -66%, lo que da cuenta de la "desproporción entre los ingresos de las empresas y la remuneración de las personas que trabajan generando su riqueza", completaron.

Seguir leyendo: