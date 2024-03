Natalia Zaracho, diputada nacional de Unión por la Patria, se refirió este miércoles al cruce que protagonizó en redes sociales con la canciller Diana Mondino, quien la criticó por ejercer como legisladora sin haber finalizado el secundario. "Yo estoy convencida de que si estos personajes nos atacan, es porque estamos incomodando", planteó la diputada, que ya había contado en varias entrevistas que tuvo que dejar la escuela en sexto grado cuando en plena crisis del 2001 debió salir a cartonear junto a su madre.

Las declaraciones de Mondino "me enojaron mucho", reconoció Zaracho en una entrevista radial, porque "la verdad que hablan desde un lugar de comodidad, de privilegio, que no saben qué implica no terminar la escuela".

"Ellos lo ven como algo malo, como que uno no lo hace porque no quiere o porque no le gusta", analizó, y "la verdad que es una discusión que hay que dar, porque si tu viejo no terminó la escuela, si en tu casa no tenés biblioteca, si no tenés un libro... eso también es lo que hace y forma, por eso nosotros peleamos por las brigadas educativas, por las biblioteca populares, para incentivar la educación, para ir a buscar a esos pibes que no llegan, que no van a la escuela, que tienen que dejar por distintas situaciones", explicó.

El ataque de Mondino, en ese contexto, "no es casual", planteó Zaracho. "Creo que me pegan a mí porque justamente soy la que representa eso (la realidad de los sectores excluidos) en el Congreso. Hoy tenemos más de 50% de pobreza y soy la única que vive en un barrio", mencionó la diputada, que actualmente se encuentra terminando la secundaria, en los ratitos libres que le deja su rutina de "militancia 24/7" y su trabajo como legisladora.

El gobierno de La Libertad Avanza "juega un poco con esto, con que uno no se esfuerza lo suficiente, que nos tenemos que acostumbrar a vivir como vivimos, sale (el ministro de Economía, Luis) Caputo a decir ‘tenemos que sufrir para estar mejor’", opinó Zaracho en la entrevista radial con Futurock, donde recordó que cuando le tocó dejar la escuela Patricia Bullrich era ministra de Trabajo. "Dicen que es un gobierno nuevo de 90 días y no es así", advirtió en ese sentido.

"Yo creo que estas discusiones que quieren poner en agenda son discusiones para distraer. A lo que nosotros nos tiene que preocupar es que en 90 días Milei y el equipo de mamarrachos de ministros que tiene están haciendo un daño a nuestra patria del que va a ser muy difícil volver a recuperarnos" y que, con el tiempo, generará más violencia e inseguridad, afirmó. "Si los pibes no tienen oportunidades, si dejan la escuela, si no tienen otra salida en un país donde nos quieren llevar a la dolarización, que va a ser clave para el narcotráfico, esto se va a profundizar", advirtió.

Y agregó, volviendo al verdadero motivo del ataque de Mondino y otros funcionarios a referentes sociales que defienden a los sectores vulnerables: "Yo estoy convencida de que si estos personajes nos atacan, es porque estamos incomodando", y puso como ejemplo el recorte en el SISU, un fondo social que "generó muchos puestos de trabajo y garantizó derechos a través del programa Mi Pieza".

"Lo que le molesta es que fue una transferencia directa de los que más tienen a los que menos tienen. Y esa es una discusión central, porque nosotros para discutir la pobreza y la desigualdad tenemos que discutir la riqueza", aseveró. "No está mal creer en la justicia social. Nos están haciendo creer que la justicia social es una aberración, que está mal, y nosotros regulamos porque no queremos quedar en offside. No, tenemos que salir a reafirmar nuestras convicciones", concluyó.