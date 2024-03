El entrenador de Independiente, Carlos Tevez, reafirmó su postura contra el arbitraje que generó polémicas durante el partido ante Barracas Central que terminó empatado 2 a 2 y aseguró que no cambiará su versión porque les "robaron". Por su parte, el director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, habló sobre la polémica y respaldó al árbitro Pablo Dóvalo al asegurar que "el arbitraje fue una buena tarea". También hubo respuesta por parte de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), que a través de un comunicado informó que "repudia enérgicamente los dichos vertidos por el sr. Carlos Alberto Tevez en el marco del encuentro disputado" y que planea llevar a la justicia tanto al entrenador como al futbolistas del Rojo Iván Marcone "por sus fuertes declaraciones contra Dóvalo".

"Sigo pensando lo mismo que ayer: robaron a Independiente. Yo digo lo que pienso. Ojalá que haber dicho lo que pienso no le traiga consecuencias a Independiente porque sino, ahí tengo que dar un paso al costado", lanzó el entrenador en una conferencia de prensa en la que se presnetó junto al presidente del club, Néstor Grindetti. "No voy a cambiar mi versión. Los que me conocen saben que siempre lo que veo lo digo. Sigo mirando todas las jugadas y sigo insistiendo en que nos perjudicaron", añadió.

"El sistema a veces es injusto. Se habló más del árbitro que del partido y eso es lo que no queremos. Nosotros después tenemos que dar explicaciones y estos tipos no. Después se quejan de que reciben amenazas y nosotros también. Y los muchachos, si no ganan, no cobran, la familia la pasa mal. Acá los reglamentos no están claros, siempre hay un gris", continuó el entrenador.

Además, Tevez se refirió a su disputa vía redes sociales con Pablo Toviggino, tesorero de AFA, y cómo pueden repercutir sus dichos: "Después de una declaración tan fuerte como ayer empieza a aparecer esto de que va a ser perjudicado Independiente. Lo pensamos todos". "Con 'Chiqui' Tapia no hablé. Con Toviggino tampoco. Si lo tengo que hacer, lo haré. Lo de Toviggino es personal, lo arreglamos en Twitter o donde él quiera. Lo arreglamos en la Justicia o donde él quiera", sostuvo.

Por otro lado, Tevez habló del clásico ante River, que se disputará el próximo sábado en el estadio Libertadores de América: "Contra River vamos a defender este escudo. Les pido a los hinchas que sigan con este entusiasmo. Vamos a hacer todo lo posible para darles alegrías".

Por su parte, Grindetti respaldó en primera instancia los dichos del entrenador, pero dejó algunas dudas sobre el apoyo en su totalidad para Tevez luego de enfrentar a la AFA: "La visión nuestra es que Independiente ha sido perjudicado claramente tanto en el penal que no se cobró como la expulsión que no fue. Lo que decimos es que esto es así. Son vallas que te pone la vida y hay que afrontarlas. "Tenemos que encarar el partido con River y esperemos que no sucedan cosas como estas", sumó el presidente del Rojo.

"Independiente está bien. Estamos primeros. Ojalá no tuviéramos que estar hablando del arbitraje. Que el VAR no haya llamado después del patadón que le dan a Iván (Marcone) es ahí donde empiezan las suspicacias. Hay cuestiones que son interpretativas, pero en este caso que no haya intervenido la tecnología es donde tiene otro color", remarcó sobre lo sucedido ante Barracas. "Voy a hacer todo lo que institucionalmente corresponda para defender a Independiente", sentenció.

La explicación de Beligoy

En medio de una mañana agitada por las declaraciones y las posiciones enfrentadas, el el director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, se metió de lleno en la polémica y respaldó al árbitro Pablo Dóvalo: "el arbitraje de anoche fue una buena tarea", lo remarcó.

"Estoy un poquito enojado por todo lo que se armó en la previa, durante y después. Fueron palabras tendenciosas, armadas, direccionadas. Han afectado a una tarea que fue buena", comenzó Beligoy. "Tengo los fundamentos técnicos y consideraciones para avalar lo que digo", agregó el director sobre la labor de Dóvalo y Medina. "Están saliendo los videos del partido porque no tenemos absolutamente nada que ocultar", expresó antes de referirse a una jugada sobre el final en la que Independiente reclamó penal por una mano en el área tras un cabezazo de Felipe Aguilar.

"Si un chico pateó una pelota en el fondo de su casa, dice que esa jugada nunca puede ser penal. A su vez yo, con consideraciones técnicas, te explico por qué no fue penal: la pelota viene rebotada de su propio cuerpo, hay una cercanía notoria entre el cabezazo y el jugador de Barracas, porque lo está tomando y desestabilizando", remarcó. "Ambos están saltando hacia el balón y pierden noción del lugar a dónde se encuentra el balón. Y claramente no hay un movimiento de la mano hacia la pelota, siempre la pelota va hacia la mano", agregó.

Sobre la no expulsión de Domínguez por el planchazo a Iván Marcone, Beligoy comentó: "Lo que sucedió es que hay un jugador que se tira a jugar el balón y, producto de jugar el balón, el pie hace impacto en el balón y le hace saltar el pie. Toca con la punta del botín la pierna del jugador de Independiente". "Hay arrepentimiento, son cosas para analizar en este tipo de jugadas. El árbitro la vio tal cual y por eso no se revirtió la situación. Es una jugada de clara amarilla", sentenció.

Los árbitros fijaron postura

La Asociación Argentina de Árbitros (AAA) anunció por su parte que planea iniciar acciones legales contra Carlos Tevez e Iván Marcone por sus fuertes declaraciones contra Dóvalo. El abogado del gremio se comunicó con el árbitro del partido y le informó que iba a reunir todo el material de lo que dijeron el técnico y los futbolistas de equipo de Avellaneda (en especial del capitán Marcone), y que podría demandarlos.

Posteriormente, el ente que regula el arbitraje, lanzó un comunicado oficializando la noticia: "La Asociación Argentina de Árbitros repudia enérgicamente los dichos vertidos por el sr. Carlos Alberto Tevez en el marco del encuentro disputado entre Club Atlético Barracas Central vs Club Atlético Independiente. En los cuales en referencia a la actuación de nuestro afiliado Pablo Germán Dóvalo, expresó graves términos que calumnian, injurían e incitan a la violencia menoscabando el buen nombre y honor del Sr. Dóvalo. Por tal motivo desde la Asociación Argentina de Árbitros conjuntamente con nuestro equipo de asesores legales iniciaremos las correspondientes acciones legales en sede penal y civil por los daños y perjuicios ocasionados".

El material a reunir son las declaraciones de los protagonistas, sobre todo las de Tevez, quien criticó fuertemente la labor arbitral en conferencia de prensa luego de la igualdad 2 a 2 en el estadio de Huracán. "Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual... Es una locura lo de este tipo", lanzó el entrenador. Y luego agregó: "Todavía estamos caliente. Hay que empezar a terminarla, porque si no el fútbol argentino así es muy difícil. La de Iván (Marcone) es roja. Ganando 1 a 0 y con diez tipos, el partido te cambia".