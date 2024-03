Un listado de 136 personas a ser despedidas a nivel nacional y tres telegramas que se oficializaron en Salta mediante el Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) es el panorama que oficialmente había hasta ayer en las oficinas del Centro de Referencia (CDR) que forman parte de la estructura del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, absorbido por Ministerio de Capital Humano.

Los telegramos se enviaron tras el anuncio del cierre de los CDR, que dejarían de funcionar desde el próximo 1 de abril.

Ayer trabajadores que se desempeñan en Salta se reunieron en asamblea en la sede ubicada en la calle Benito Graña 273. Analizaron cómo continuar con las medidas de protesta y compatibilizarlas con la continuidad de la atención, dado que hay reclamos de beneficiarios y beneficiarias de los planes Potenciar Trabajo que este mes dejaron de recibir la ayuda por incompatibilidades que saltaban en el sistema.

De no poder resolver los reclamos hasta el 9 de marzo “la gente no va a poder cobrar tampoco el mes que viene” y si esta suspensión no se retrotrae en menos de tres meses “a la gente se le da directamente de baja en los planes”, explicó a Salta/12, Mercedes Figueroa, una de las trabajadoras que ayer estuvo en la asamblea que se realizó para evaluar los pasos a seguir.

Beneficiarios suspendidos

El Potenciar Trabajo es uno de los programas con más beneficiarios en Salta: unas 35 mil personas en total. Frente a las nuevas determinaciones tomadas por el gobierno nacional, hay personas a las cuales les suspendieron el cobro de los 78 mil pesos mensuales.

En todo el país se suspendió en principio a 11 mil beneficiarios, y luego “27 mil y después 22 mil”, contó Figueroa, al dar el panorama de lo que acontece en el país.

En Salta unas 600 personas se vieron impedidas de cobrar el beneficio. Figueroa indicó que entre las y los beneficiarios se encuentran personas que fueron a Bolivia, algo que en la zona de frontera de Salta se puede hacer de manera peatonal por los puentes internacionales. Esto se tradujo como “salida al exterior”, y fue requisito suficiente para que el subsidio fuera suspendido.

“Muchos salieron para poder comprar comida para los comedores”, contó Figueroa al recordar que los recursos para sostener estos espacios también fueron suspendidos.

Figueroa detalló que hay personas que “vienen a las 3 de la mañana del día de cobro y se quedan a dormir afuera para ganar lugares para hacer la consulta”.

El Centro de Referencia viene recibiendo también muchas consultas sobre los medicamentos de alto costo que se entregaron hasta diciembre “y luego no se entregó más”, por decisión del gobierno nacional. La trabajadora dijo que incluso les ordenaron que dejen de abrir expedientes por este tema.

Durante la asamblea estuvo presente el senador por La Caldera Miguel Calabró y para hoy se prevé la presencia de legisladores nacionales.

Dos trabajadores de Télam

El cierre de la agencia de noticias Télam y la baja del sitio de Internet en el cual se publicaban las noticias, generó el cese de las funciones de una periodista y un fotógrafo en Salta.

La periodista Paola Soldano informó que, como sucede en todo el país con sus compañeros, no tienen "comunicación de ningún tipo” respecto de las decisión que se tomó de vallar y poner seguridad en la sede de la segunda agencia de noticias más importante del mundo hispano hablante y la “más importante de América Latina”.

Soldano no fue la única que destacó a Télam. En distintos ámbitos del periodismo se nota su ausencia ante la falta de información internacional o nacional que daba a conocer esta agencia, sin contar los archivos fotográficos.

La agencia, que este año cumple 79 años de existencia, se ha caracterizado por dar lugar a la “pluralidad de voces”, y tomar temas “que pueden equilibrar el mundo de las noticias", donde mucha información es generada "desde los grupos privados que manejan muchos intereses”, reflexionó Soldano.

Firmas contra la privatización del Nación

Por otro lado, continúa la junta de firmas contra la privatización del Banco Nación, que en Salta cuenta con 130 empleados. Los libros se encuentran en la mesa de entrada de la entidad.

“La privatización del Banco afectaría a clientes y empleados. Se está sufriendo una reestructuración interna”, contó a Salta/12 Juan Fernández, secretario general de la Comisión Gremial Interna del Banco Nación en Salta.

Fernández recordó que una de las funciones esenciales del Nación es regular la tasa de interés del mercado. De haber una privatización las tasas serían “inalcanzables para la población en general”, indicó.

Además, el Nación permite el acceso a créditos con tasas especiales para monotributistas y las pequeñas, medianas y grandes empresas. El Banco “aporta el 20 por ciento a las arcas nacionales de sus ganancias de acuerdo al ejercicio cerrado”. En 2023 las ganancias fueron de “700 mil millones de pesos” en total, afirmó Fernández.