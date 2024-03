La reconocida actriz y subsecretaria de Políticas Culturales bonaerense, Victoria Onetto, se manifestó muy entusiasmada con Escarabajos, la obra de Pacho O’Donnell con la que volverá al mundo de la actuación. En diálogo con AM750, relató el sorpresivo y emotivo rol que tuvo la expresidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en esta decisión.

Tras señalar que “el teatro es el ámbito por excelencia donde la cultura está más viva que nunca”, Onetto explicó que le produce una “felicidad infinita” volver a ejercer el oficio que la llevó a la fama. Además, relató que la obra tiene una particular carga de emotividad. Una obra que, pese a tener 50 años de historia, fue escrita en 1975, tiene una vigencia temática total.

“Es absolutamente contemporánea. Refleja algo que está en la realidad, no solo de las familias, sino política, que tiene que ver con la violencia familiar. Pero violencia de todo tipo, psicológica, sexual, económica”, explicó.



La obra, dijo, cuenta la historia de un matrimonio “absolutamente roto”. Comienza con un hijo que no está. Ese rol lo suple un repartidor de almacenero. “La obra tiene dos escenas. La primera, con este chico que tiene que dar de 17 años y con esta mujer que quiere abusar de él e incorporarlo a esta relación perversa con el marido”, dijo.

Y siguió relatando la sinopsis de la obra: “La segunda escena replica toda la violencia que ejercieron con su hijo con este personaje. Muestra cómo el poder genera violencia. Cómo aquellos que ocupan el lugar de poder pueden ejercer la violencia con los que son más débiles”.

La actriz y funcioanria Victoria Onetto con Pacho O’Donnell, autor de Escarabajos

Además, Onetto contó cómo, tras varios años de gestión pública - trabajó en el municipio de Avellaneda en la gestión de teatros y ahora es subsecretaria de Políticas Culturales en Buenos Aires– su regreso a los escenarios tuvo que ver con un figura muy particular: Hebe de Bonafini.

“Yo estuve muy cerca de Hebe. Tuve el honor de llevar adelante el proyecto del archivo histórico de las Madres en Enseanda. Y fui y tuve la oportunidad de visitarla durante el año de su muerte (2022). Hebe eligió hasta la manija de la puerta. Y la última vez que la fui a visitar y le llevé el pliego y me dijo ‘pero, nena, vos no tenés que dejar de actuar’”, relató.

De ahí en más, dijo, empezó a enunciarlo. “Y empecé en mi casa, con mi hija y con mi marido, a pensar en estas ganas. Y sucedió”, dijo. Y sucedió de una manera muy particular: “Cuando Pacho me llamó el año pasado estaba en medio de una actividad junto a Axel Kicillof, me dijo que quería que sea la protagonista. Hablé en la ruta, me contó de la obra y que la primera edición la hizo Hugo Urquijo, así que va en homenaje a él esta temporada”.

Escarabajos, de Pacho O’Donnell se estrenará en esta nueva edición en el Centro Cultura de la Cooperación (Avenida Corrientes 1543) los sábados a las 20:00 hs.