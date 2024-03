Hace unos días, cuando una periodista española se refirió en conferencia de prensa a la eliminación del Ministerio de las Mujeres, el vocero Manuel Adorni respondió: “El Ministerio de la Mujer dejó de existir y, al menos durante este gobierno, no va a volver a existir jamás”. Después, con un gesto de sorna y una media sonrisa, agregó: “No hay nadie que respete más a la mujer que este gobierno, lo irán viendo en el transcurso de la gestión. Que no haya Ministerio de la Mujer no significa que las mujeres no estén consideradas al igual que el hombre”. En ese contexto plagado de contradicciones y malas intenciones se conmemora en Argentina el Día Internacional de la Mujer, una jornada de lucha que además de la movilización de cada año contará con distintas actividades artísticas y culturales que contribuyen a revalorizar la importancia de esta fecha en un escenario adverso.

El Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151) presenta Salgan al sol, la historia del rock nacional escrita por ellas, un concierto que da cuenta del papel clave que tuvieron las mujeres en la historia del rock argentino. Se ofrecerá un repertorio de canciones creadas e interpretadas por artistas de la talla de Cristina Plate, Gabriela, Carola, Celeste Carballo, Diana Nylon, Mavi Díaz, Hilda Lizarazu, Sissi Hansen, Isabel de Sebastián, Fabiana Cantilo, Cristina Dall, María Gabriela Epumer y Rosario Bléfari, y el evento contará con la participación de Hilda Lizarazu, Mariana Michi, Cristina Dall, Lola Cobach, Vale Acevedo, María Pien, Paula Maffía y Jaz Pimentel, en compañía de un ensamble estable integrado por Noelia Recalde (dirección, arreglos, guitarra y voz), Luciana Torfano (guitarra), Lucila Pivetta (bajo), Melanie Williams (batería) y China Roldán (teclados, piano, arreglos, guitarra y voz). La función será este sábado a las 20 en el Auditorio Nacional con entrada gratuita (reserva previa) y se transmitirá en vivo por radio Sonido Cultura.

Celeste Carballo.

En el CCK, además, se presentará La otra mirada, un ciclo de siete películas realizadas por mujeres que se extenderá hasta el domingo: La mujer de los perros (Laura Citarella y Verónica Llinás), Trenque Lauquen (Laura Citarella), Cléo de 5 a 7 (Agnès Varda), Familia sumergida (María Alché), Las furias (Vlasta Lah), Canción india (Marguerite Duras) y Sueño Florianópolis (Ana Katz). Además, en ese marco se llevará a cabo la presentación de Por ser mujer. La biografía de Vlasta Lah, libro de Candela Vey y Martín Pereira sobre el recorrido de la primera mujer que dirigió un largometraje sonoro en Argentina. El evento contará con la presencia de lxs autorxs y el restaurador de Las furias, Ariel Casos Vello.

Por otra parte, este viernes y el miércoles 13 a las 20 se presentará en el Auditorio Nacional la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto con un concierto especial que forma parte de la programación del 8M: con dirección de Gustavo Fontana y la presencia de la cantante Daniela Herrero como solista, el repertorio incluirá obras de Violeta Parra, Lilián Saba y Ariel Ramírez.

En el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) se inaugurará Voces: madres, hijas y hermanas, un ciclo de cuatro recitales que contará con la participación de artistas consagradas de la escena musical argentina. Se trata de fusiones en las que sus protagonistas comparten genes y también un legado artístico. Hilda Lizarazu se presentará junto a su hija Mía Folino, participarán las hermanas Inbal y Timna Comedi, Wen y Tot (Clara y Sofía Trucco del dúo Fémina) y Marisol Otero junto a su hermana Micaela. Este viernes será el turno de las hermanas Comedi. La entrada es libre y gratuita por orden de llegada hasta agotar la capacidad del Patio del Aljibe.

Trenque Lauquen.

El Recoleta ofrecerá también un espacio dedicado a la música clásica. En la Capilla y en el Patio de los Naranjos se desarrollará Música clásica: irrupciones y transiciones, un programa de tres conciertos a cargo de intérpretes femeninas que despliegan estilos diversos, desde la vanguardia al impresionismo y del repertorio religioso del barroco al siglo XXI. El jueves 14 a las 19 se presentará el Trío Luminar, el sábado 23 a las 17 la pianista Inés Sabatini interpretará sonatas e interludios para piano de John Cage y el miércoles 27 a las 19 será el turno de Gamma Ensamble.

Por otra parte, desde este viernes y durante los fines de semana de marzo y abril se desarrollará Pioneras del cine francés, un ciclo realizado gracias al Institut Français d’Argentine y la Embajada de Francia, con un menú de obras que revelan la centralidad de las mujeres en la creación cinematográfica más allá del menosprecio de la Academia. Desde los primeros cortos mudos hasta la explosión de la Nouvelle Vague, estas realizadoras fueron fundamentales y dejaron un valioso legado. Se proyectarán Paris, 1900 (Nicole Vedrès, 1947), una selección de cortos de Alice Guy, La souriante Madame Beudet (Germaine Dulac, 1923), Pour Don Carlos (Musidora, 1921), Le roi des Aulnes (Marie-Louise Iribe, 1931) y Cléo de 5 à 7 (Agnès Varda​, 1962). La entrada es libre y gratuita, con reserva a través de entradas BA.

La escena teatral también ofrece producciones novedosas. El Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815) tiene programadas para este viernes dos obras protagonizadas por mujeres: Potencia Gutiérrez, escrita y dirigida por Maruja Bustamante e interpretada por Miranda de la Serna junto a Maite Rodríguez Chietino, es la historia de dos hermanas muy distintas atravesadas por la misma coyuntura en una Corrientes en permanente clima carnavalero. La malinche, escrita por Cristina Escofet y dirigida por Andrés Bazzalo, con interpretaciones de Ana Yovino y Maia Mónaco, trata sobre una mujer de más de 400 años, La Huesera, quien encarna la historia que La Cantora lee a través de los granos de maíz. La historia evoca la figura de Malinalli, la princesa de Paynala. Potencia Gutiérrez puede verse en la sala María Guerrero de jueves a domingo a las 21; La malinche se presenta los mismos días a las 19.30 en la sala Orestes Caviglia. Las entradas se pueden adquirir por Alternativa Teatral o en la boletería.

La Malinche (Imagen: Ailen Garelli).

Otra opción es el ciclo Majadas, que estrenará este mes en Teatro El Popular (Chile 2080) con varios micromonólogos que abordan diversas formas de exclusión, invisibilización o violencia ejercida hacia las mujeres. La selección estuvo a cargo de Claudia Quiroga, Lolo Avegliano y Anabella Valencia. “En virtud de las actuales circunstancias políticas y sociales que estamos atravesando, invitamos a todas las escritoras argentinas a escribir en defensa de nuestros derechos adquiridos. Por las que no pudieron, por las que fueron prohibidas, por las que fueron censuradas, por las que no aprendieron a escribir. Confiemos hoy, más que nunca, en nuestras voces y que, si no lo hacemos nosotras, nadie lo hará por nosotras”, decía el texto de la convocatoria en la que fueron elegidas dramaturgas como Liliana Cappagli, Verónica Mc Louglin, Mariela Vega, Sandra Barbale, Ana Julia Bonetto, Cristina Merelli, Sandra Franzen, Carolina Perrotta, Yanina Rabbino, Miriam Ghersi, Mariana Chandelier, Emma Yorio, Araceli Arreche, Adriana Di Tillio y Mónica Miravete. Las funciones se realizarán los sábados 16, 23, 30 de marzo y 6 de abril con mesas de diálogo post función; las entradas están disponibles por Alternativa Teatral.

También siguen en cartel obras que abordan figuras femeninas o distintas perspectivas sobre lo que significa ser mujer en un mundo patriarcal. Este viernes y sábado podrá verse en Estudio Los Vidrios (Donado 2348) La mujer puerca, excelente pieza escrita por Santiago Loza, protagonizada por Valeria Lois y dirigida por Lisandro Rodríguez que narra la historia de una huérfana empecinada en conseguir la santidad. Fragmentos Mansfield (Drama poético entre marcos y sillas) es una pieza inspirada en la vida de la escritora neozelandesa, quien transita su existencia a través de diarios, poesías, cuentos, canciones y cartas. Este drama poético interpretado por Milagros Almeida con dirección de Miguel Wahren puede verse los lunes a las 20.30 en Espacio Callejón (Humahuaca 3759). Al Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3380) volvió Rota, obra de Natalia Villamil que ganó el 1° Concurso de Mujeres del INT y aborda la historia de una madre que intenta reconstruir su vida tras la muerte de su hijo, quien se suicidó luego de matar a la novia. La pieza va los sábados a las 20.

El séptimo arte también hará su aporte. El Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635) presenta Semana de la Mujer: del 7 al 13 de marzo se proyectarán películas y cortos dirigidos y protagonizados por mujeres. El sábado 9 se presentará el combo Unicornio (Natural Arpajou) + Un cuerpo extraño (corto), el domingo 10 Ven a mi casa esta navidad (Sabrina Campos) + Escape (corto), el lunes 11 Pibas superpoderosas (Leonora Kievsky) + Veo veo (corto) y el miércoles 13 Trenque Lauquen (Laura Citarella) + Artemis (corto). Todas las funciones serán a las 20 y las entradas se adquieren en boletería. La Academia de Cine de Argentina organiza el ciclo Mujeres Directoras. El desafío de la mirada, que se llevará a cabo los sábados de marzo a las 20 en la sala Manuel Antín del Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551). Se proyectarán La Uruguaya (Ana García Blaya), El Rostro de la Medusa (Melisa Liebenthal), Blondi (Dolores Fonzi) y Puan (María Alché y Benjamín Naishtat). Las localidades se pueden obtener por entradas BA.

Género DAC y GPS Audiovisual, por su parte, se unieron para organizar el ciclo Directoras Argentinas en el Cine Arte Cacodelphia (Av. Roque Sáenz Peña 1150). Los martes a las 19 se proyectarán estrenos nacionales dirigidos por mujeres con importante participación en festivales internacionales. La programación contará con películas como Puan (María Alché y Benjamín Naishtat), Partió de mí un barco llevándome (Cecilia Kang), Baldío (Inés de Oliveira Cézar), El silencio de los hombres (Lucía Lubarsky), Blondi (Dolores Fonzi), El viento que arrasa (Paula Hernández) y Mariquita, mujer revolución (Sabrina Farji). El ciclo se extenderá hasta el 16 de abril y las entradas se pueden adquirir en la boletería.

Liliana Heker (Imagen: Adrián Pérez)

En el Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal de la Librería del Fondo de Cultura Económica (Costa Rica 4568) se desarrollará este viernes a las 19 Mujeres en fragmentos: a través de la lectura, Sol Socolosky y Lala Toutonian recorrerán la literatura de escritoras imprescindibles para el movimiento feminista como Annie Ernaux, Anne Carson y Virginia Woolf. El jueves 14 a las 18.30 se presentará una nueva edición de Diálogos sobre la vida y la muerte, de Liliana Heker, con presencia de la autora, Ana María Shua y Verónica Abdala, mientras que el viernes 22 a las 19 Raquel Robles presentará Pequeños combatientes (FCE) junto a Marta Dillon y Florencia Sacchi.

En el primer piso de la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985) todavía puede verse la exposición Premio Adquisición 8M. Ediciones 2021-2022-2023, que incluye los trabajos premiados en el certamen. Se trata de 48 obras de arte contemporáneo que fueron incorporadas al patrimonio nacional: pinturas, esculturas, fotografías, videos, cerámicas, textiles e instalaciones que dan cuenta del trabajo de artistas argentinas provenientes de Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Misiones, Corrientes, Córdoba, San Juan, Salta, Neuquén, Provincia de Buenos Aires y CABA, en un recorrido sensible y material por temáticas como la sexualidad, la identidad, la maternidad, las tareas de cuidado, la educación, la religión, el cuerpo, la violencia, la poesía, los miedos, las ilusiones, los vínculos y las tradiciones.

El sábado 16 a las 16 se realizará el cierre de la 5° edición de la Bienal de Performance y estará a cargo de la destacada artista Marta Minujín. La propuesta comenzará a través de una app, con una serie de preguntas que invitan al público a encontrar sus "almas opuestas", y concluirá con un encuentro presencial de todxs lxs participantes en un punto emblemático de la ciudad: el Puente de la Mujer situado en Puerto Madero. Se trata de una acción local/global de convergencia social que utiliza las redes tecnológicas para trascender el contacto personal. Esto –y mucho más– sucederá a lo largo del mes para defender lo conquistado y seguir consolidando la lucha feminista.



Marta Minujín (Imagen: Télam).