La Primera División femenina vuelve al ruedo con todo. Y no es una forma de decir: el torneo Apertura 2024 ofrecerá ni más ni menos que el Superclásico en su primera fecha, para entregar un comienzo a pura intensidad. El certamen se jugará bajo el sistema de todos contra todos en una única rueda de partidos, pero quiso la suerte que en esta tanda inicial de juegos, la que levanta el telón del torneo femenino semiprofesional en Argentina, sean Boca y River quienes se crucen para animar el arranque de la disciplina.

Pero dejemos que lo digan las propias jugadoras. "No hay mejor motivación que empezar el torneo con un Superclásico", le asegura a Página/12 Miriam Mayorga, capitana del Boca tetracampeón y flamante dueño de la Copa Federal. Y River también aporta su mirada, desde la voz de Milagros Díaz, capitana millonaria: "Creo que este primer partido nos va a marcar el andar en el torneo. El Superclásico siempre tiene un sabor más especial que el resto de los partidos y, para mí, con este se va a quedar el que haga el juego más inteligente. Ojalá podamos ganarlo".

Comienzo Superclásico

¿Cómo llegan a esta primera fecha? River arriba a este debut en medio de un proceso de adaptación a un nuevo cuerpo técnico que llegó a comienzos de este año (Ignacio Lacal es el director técnico principal y Cristian Kolisek, el alterno) y con muchas altas (7) para esta temporada, entre las que se destaca la llegada de la volante japonesa Ichika Egashira, que el año pasado se estrenó y lució en el fútbol argentino con la camiseta de Excursionistas. Las de Núñez conforman un plantel de 27 jugadoras, dentro de las cuales hay 20 con contrato profesional y siete juveniles que fueron promovidas a la Primera.

Boca, por su parte, inicia su camino en este Apertura con el presente más dorado: tetracampeonas del torneo femenino y conquistadoras de la última edición de la Copa Federal, que se disputó a principios de este año, las Gladiadoras sueñan también con la Libertadores, su obsesión y el trofeo que les falta a sus vitrinas. El presente xeneize también se explica por una razón: de su plantel de 27 futbolistas, 26 son profesionales (solo Yazmín Benítez, recientemente subida desde la Reserva, no tiene contrato).

Díaz hace un análisis propio y de su rival, a la hora de pensar en el Superclásico que se viene, que se jugará este domingo desde las 9 en el River Camp. "Boca ha demostrado ser un equipo con mucha jerarquía. Sabemos la calidad de jugadoras que tienen y que es un club que hace bien las cosas, pero también tiene errores y los vamos a aprovechar". La capitana del conjunto millonario, además, ensaya una identidad futbolística que define a su equipo de cara a este torneo: "La idea que queremos plasmar es ser muy verticales: atacar con nuestras laterales, ser punzantes, hacer el gol primero, manejar la pelota. Y sabemos que tenemos todas esas herramientas".

Seis años de fútbol semiprofesional

El Apertura 2024 marca, además, la continuidad de un camino que inició en 2019 (pandemia mediante): el inicio del fútbol semiprofesional en Argentina. Para este torneo, según reglamento, es condición obligatoria que los clubes participantes cuenten con al menos 15 jugadoras profesionales con contrato registrado ante la AFA.

"Te puedo hablar como jugadora de Boca, pero sé que las realidades de los clubes son muy distintas y las necesidades de las jugadoras no son cubiertas en todos los aspectos… En Boca sí y hoy estoy muy cómoda con mis compañeras, pero sé que no todos los clubes juegan con las mismas condiciones, en relación a calidad y lugares de entrenamiento o incluso en cuanto a pago de salarios. Faltan cosas para que el fútbol sea profesional y no hablo de Boca porque claramente es un ejemplo a seguir y se maneja muy bien, pero una se entera de distintas realidades al hablar con compañeras de otros clubes", explica Mayorga, quien este jueves volvió a sus trabajos con Boca luego de participar de la Copa de Oro con la Selección Argentina.

Futbolísticamente, tanto Díaz como Mayorga coinciden en que, desde esta nueva era, hay mayor paridad en el campo de juego. "Los equipos ya no salen a ver qué pasa, no ganás solo con la camiseta. El torneo es cada vez más parejo", explica la conductora de River. La voz de mando de Boca, por su parte, afirma que ha habido un gran cambio en la preparación física: "En los últimos años, si había un equipo que entrenaba una o dos veces por semana, ahora entrena todos los días, y la diferencia se nota. A nivel físico la jugadora ha mejorado. Hace cuatro o cinco años Boca ganaba 7-0 u 8-0 y ahora no existen más esos resultados".

Un nuevo clásico que llega

La otra novedad que tendrá este torneo es la presencia de Newell’s y San Luis F.C., dos que ascendieron desde la Primera B y que ahora jugarán en la máxima división del fútbol argentino. María Victoria Vives, la Tata para quienes la conocen, es la capitana de este Newell’s que encara su debut en Primera División y era la niña que se escapaba de su casa, a escondidas de su mamá, para salir a jugar a la pelota en su pueblito, Peyrano, al sur en la bota santafesina. "A mamá mucho no le gustaba que yo jugara al fútbol. Ella estaba criada de otra manera y era otra época. Después empezó a acompañarme y ahora ella y mi familia me siguen a todas partes, son mis fans, pero en esos tiempos recuerdo que los amigos de mi hermano me venían a buscar para jugar y cuando la veía aparecer a mi vieja en bici no me daban las patas para correr a casa", le cuenta Vives a este diario a pura sonrisa nostálgica.

El ascenso del club rojinegro tendrá otra consecuencia que la ansiedad no deja aguardar: en la fecha 12 se cruzarán ni más ni menos que Rosario Central y Newell’s, para disputar el clásico rosarino que tanto ama el fútbol nacional. "Es un partido muy importante por la historia que tiene y por lo que significa para la ciudad –analiza Vives–. Estamos todas esperando que llegue ese día, porque son partidos que se juegan con otra energía y con entrega total; ahí no importa nada más que dejar el alma y el corazón, darlo todo por el club".

Este sábado comienza a escribirse el torneo Apertura ‘24. El telón se levantará con Huracán-San Luis F.C., desde las 17, mientras que el domingo habrá doble turno de partidos: a las 9, jugarán River-Boca (transmite TNT Sports) e Independiente-Estudiantes; y a las 17 será el turno de Platense-Newell's, Gimnasia-Ferro, Excursionistas-S.A.T. y Rosario Central-Banfield. El lunes, a las 17, se disputará UAI Urquiza-Racing (transmite TNT Sports), mientras que las 20 cerrarán la fecha Belgrano-San Lorenzo. Llegó la hora de que la pelota vuelva a rodar…