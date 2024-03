Mientras el presidente Javier Milei propone leyes "anti casa" para eliminar las jubilaciones de privilegio, el ex senador Eduardo Menem --padre del titular de la Cámara baja, Martín Menem-- consiguió un fallo favorable de la Corte Suprema para su jubilación como ex legislador. El máximo tribunal rechazó el último recurso de la ANSES contra un reclamo del ex senador por reajustes jubilatorios, un reclamo que trepa a casi 41 millones de pesos.

La Corte, por unanimidad, consideró "inadmisible" un recurso de "queja" presentado por la ANSES contra un fallo que le reconoció a Menem el derecho al reajuste por un complejo mecanismo de actualización de su jubilación ordinaria. El fallo favorable para quien fuera senador entre diciembre de 1983 y diciembre de 2005, cuando comenzó a percibir su remuneración previsional, se conoce en el día en que su hijo intenta dar marcha atrás con el aumento salarial del 30% que firmó para los legisladores, que pasarían a cobrar 2.580.202,24 pesos.

El fallo de la Corte, le reconoce a Menem el derecho al 82 por ciento móvil tomando como referencia el salario que percibe un senador en actividad. Ese retroactivo, según la liquidación que presentó el abogado del ex senador riojano, trepa a 40.976.107,86 pesos, calculado a valores de septiembre de 2023.

Milei habló en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del envío de un paquete de leyes "anticasta" con el que buscará modificar jubilaciones de privilegio para los cargos de presidente y vicepresidente, el financiamiento de los partidos políticos y las elecciones de autoridades sindicales. Sin embargo, el jefe de Estado no menciona las jubilaciones altísimas que cobran los jueces.

Los Menem son también una pequeña casta política, en la que Milei reconoce a Carlos como "el mejor presidente de la historia". En ese sentido, La Libertad Avanza homenajea a la familia riojana con varios cargos en el Poder Ejecutivo y Legislativo. Eduardo "Lule" Menem, hijo de un primo del fallecido expresidente, es subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, que está en manos de Karina Milei, hermana del Presidente.

Federico Sharif Menem, sobrino segundo del titular de la Cámara Baja, fue designado como director general en la secretaría privada de la presidencia en Diputados, mientras que Amado Omar Menem fue puesto al frente de la delegación del Pami en La Rioja.