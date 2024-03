La región latinoamericana se prepara para un nuevo 8M con marchar para movilizar los principales reclamos de las mujeres y disidencias y también para defender los derechos conquistados en los últimos años. Se esperan movilizaciones masivas por el Día Internacional de la Mujer donde los principales reclamos son por los derechos reproductivos de las mujeres, igualdad de género, fin a la violencia machista y justicia por los femicidios.

Feminismos al gobierno: México y Guatemala

México ya anticipó movilizaciones multitudinarias. El país llega a un nuevo 8M en un contexto particular: en poco menos de tres meses la nación mexicana será liderada por una mujer. Las dos candidatas son: Claudia Sheinbaum, exgobernadora de la Ciudad de México, por la coalición Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo; y Xóchitl Gálvez de la coalición de partidos tradicionales de derecha como el PRI, PAN y PRD. Tanto Sheinbaum como Gálvez se consideran feministas.

Además del escenario electoral que llevará por primera vez a una mujer a la presidencia de México, el país enfrenta una realidad violenta para las mujeres y disidencias. Sólo en 2023 fueron asesinadas más de 3.000 mujeres, una mujer cada nueve días, indicó la oficina de ONU Mujeres.

En Guatemala la marcha del 8M llega en medio de debates por la discusión de la Ley de Desarrollo Económico para las Mujeres, impulsada por el gobierno del mandatario Bernardo Arévalo quien asumió la presidencia el pasado enero.

Las guatemaltecas organizaron plantones frente a las principales instituciones de gobierno para denunciar la violencia machista, demandar agendas legislativas a favor de los derechos de las mujeres y para exigir justicia para las mujeres y la democracia de Guatemala.

En cuanto a derechos reproductivos, aunque la legislación del país centroamericano permite el aborto en caso de riesgo de vida de la persona gestante, organizaciones de mujeres denuncian que en la práctica el aborto está completamente penalizado.

Como cada año desde 2017, las marchas son convocadas bajo el lema #NosDuelen56 para recordar a las niñas que murieron producto de un incendio en un hogar estatal de Guatemala. El hecho ocurrió un 8 de marzo de 2017. Allí murieron 41 niñas y otras15 resultaron gravemente heridas.

La vicepresidenta Karin Herrera, quien se define feminista, aseguró que el gobierno llevará seguimiento de este caso que conmocionó al país. “Esperaríamos que cada organismo haga la parte que le corresponde para que la justicia llegue a las familias”, aseguró citada por el medio Prensa Comunitaria.

La lucha avanza pero retroceden los derechos: El Salvador

En El Salvador las organizaciones de mujeres convocaron a dos movilizaciones, una para el 8 de marzo y una segunda para el 9 de marzo y van a marchar bajo el lema “Nosotras Juntas”. La Red Feminista Frente a las Violencia contra las Mujeres (REDFEM), integrada por colectivos y organizaciones feministas de todo el país denunciaron el atropello del gobierno del mandatario Nayib Bukele a los derechos de las mujeres.

Para las organizaciones de mujeres se trata de un claro retroceso. Denunciaron el desmantelamiento del Instituto Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y el recorte al presupuesto para la atención de mujeres, así como la eliminación del presupuesto para la atención de las mujeres.



“Es claro el debilitamiento de toda la institucionalidad en este momento. El ISDEMU es una institución rectora de toda la normativa de derechos humanos de las mujeres y es claro que tiene un bajo perfil (…) sino están alineadas a lo que desde el Ejecutivo se ordena”, precisó María Teresa Trejo, de la REDFEM, citada por el diario salvadoreño Prensa Gráfica.



En los últimos días, Bukele fue por más. El mandatario salvadoreño ordenó eliminar la perspectiva de género en la educación pública. La medida ya había comenzado a ser implementada en 2022 por el ministerio de Educación. Pero el pasado 28 de febrero, la cartera de Educación giró un memorándum en el que amenaza con despedir a docentes, directivos y personal técnico que difunda materiales de educación sexual que el gobierno de Bukele llama “ideología de género”. Además, desde ministerio de Salud ordenaron retirar todo material educativo sobre diversidad sexual en los centros de salud.



El país mantiene una de las legislaciones más punitivas contra los derechos reproductivos de las mujeres con penas de hasta 50 años de cárcel (pena máxima) por sufrir emergencias obstétricas. Actualmente organizaciones feministas y defensoras de los derechos reproductivos esperan la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso de Beatriz.



Se trata de un caso emblemático para el país. Beatriz era una joven a quien el Estado salvadoreño le prohibió el derecho a un aborto terapéutico a pesar de que el comité médico del hospital recomendó la interrupción del embarazo porque el feto fue diagnosticado con anencefalia (no tenía partes de su cráneo y cerebro) y no tenía posibilidad de vida fuera del útero. Se espera que para fines de 2024 la Corte IDH emita una sentencia sobre el caso de Beatriz vs Estado de El Salvador.

Vigilia feminista en Perú

En Perú, las organizaciones feministas realizarán marchas en casi todo el país bajo la consigna “Será ley en Perú” y “Juntas Podemos”. Cientos de mujeres organizaron una vigilia en la previa del 8M. En ese espacio recordaron a las víctimas de femicidio. Según el ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el país registró 165 víctimas de femicidio durante 2023, un aumento en comparación con los 130 femicidios registrados en 2022.

La legislación peruana sobre derechos reproductivos permite el aborto en casos en los que la vida de la persona gestante corre riesgo, sin embargo este derecho no se cumple en la práctica. El país andino además registra un alto número de partos en niñas y adolescentes.

Según el ministerio de Salud de Perú, en 2023 hubo 1.354 partos de niñas menores de 15 años, de los cuales cuatro correspondían a niñas menores de 11 años. Además, en 2023 fueron atendidos 11.944 casos de violación sexual a mujeres. Cada día 21 niñas son atendidas por casos de violación sexual, indicó Amnistía Internacional Perú.

Hacia la despenalización del aborto en Brasil

En Brasil también habrá movilizaciones en todo el país, incluso convocadas por el gobierno del presidente Lula da Silva quien desde 2022 lleva adelante una serie de medidas para luchar contra violencia machista. Desde aumentos de recursos en centros de atención de mujeres y acompañamiento preventivo para víctimas de violencia hasta medidas económicas para favorecer la igualdad de las mujeres.

“Es un día para homenajear a todas las mujeres del mundo, mujeres que quieren mucho más que flores, que exigen respeto por sobre todo”, expresó Cida Goncalves, ministra de Mujeres.



En 2023 el gigante sudamericano registró 1.463 femicidios, según indicó la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP). Los datos sobre femicidios comenzaron a ser registrados desde 2015 y desde entonces más de 10 mil mujeres fueron víctimas de este tipo de crímenes.



El año pasado Brasil estuvo cerca de sumarse a la despenalización del aborto. El máximo tribunal de justicia comenzó a evaluar un recurso de apelación que había sido presentado. Pero los debates fueron suspendidos a petición de un magistrado de la Corte Suprema. A pesar de esa negativa, la presidenta de la Corte, Rosa Weber, se expresó a favor del aborto y aseguró que la penalización de la interrupción del embarazo “socava la libertad y dignidad de las mujeres”.