A dos semanas del 48º aniversario del último golpe de Estado, con negacionistas que apenas disimulan su afinidad con el genocidio encaramados en lo más alto del gobierno nacional, el movimiento de derechos humanos redobla esfuerzos en su incansable lucha por Memoria, Verdad y Justicia. En ese marco, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, realizará este sábado jornada Pañuelos por la Memoria y la Solidaridad, que incluirá encuentros de reflexión, talleres y muestras artísticas.

“En cada casa un pañuelo” es la consigna de talleres de cerámica abiertos a la comunidad con el fin de confeccionar pañuelos en arcilla que luego serán horneados para llevar a la marcha del 24 en Plaza de Mayo, donde la gente que lo desee podrá intervenirlos con pintura para luego colocarlos en sus hogares.

“Somos dos colectivos de ceramistas, Barro de la Patria Grande y Hornos sin Fronteras, a cargo de Emilio Villafañe, que nos unimos en esta acción colectiva y proponemos una jornada de reflexión y trabajo en relación al Día de la Memoria y la realidad actual -dice a este diario Silvia Carbone, que dirige Barro de la Patria Grande-. Pensamos que es muy importante desde nuestro lugar como trabajadores del arte y la cultura activar todo lo que esté a nuestro alcance. El arte es una herramienta muy poderosa de transformación social, por eso apuntan contra la cultura, y necesitamos fomentar estos espacios de encuentro, de diálogo y de solidaridad, tan necesarios para estos tiempos difíciles que nos atraviesan”, reflexiona Carbone.

En la jornada de este sábado, “también va a haber un taller para niños, de plástica, donde se confeccionarán tarjetitas y otros dibujos, para entregarle a la gente cuando se lleve los pañuelos”, añade.

“Es una acción solidaria porque los fondos recaudados serán donados a los comedores de la Fundación Isla Maciel, del padre Paco Olveira (dos de los cuales funcionan en los barrios Eva Perón y Esperanza, de Merlo). Con ellos venimos trabajando, dando talleres de cerámica, por supuesto ad honorem, y visto que se recortó todo lo que iba para los comedores pensamos que era una buena acción para unir las dos cosas, la memoria y la solidaridad”, explica Carbone. Se recibirán alimentos no perecederos durante toda la jornada, que se extenderá de 15 a 21 en la Casa de la Cultura del municipio, en Av. Calle Real y Padre Espinal.

El encuentro arrancará con una charla con la fotógrafa Mónica Hasenberg, quien exhibirá la muestra “48 años”, sobre la militancia de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. En simultáneo habrá una muestra de artistas visuales de la zona y se realizará un mural sobre una pared de la casa de la cultura, que va a ser participativo. A las 18 arrancará el “conversatorio general”, del que participarán el padre Paco, la nieta recuperada Victoria Montenegro, la sobreviviente e incansable militante Iris Avellaneda (presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos), los periodistas Gimena Fuertes y Luis Bruschtein, y el diputado porteño Juan Pablo O’Dezaille, de la Corriente Nacional de la Militancia. En el conversatorio “La construcción de la memoria en las escuelas de Merlo”, a cargo de Georgina Gabucci y Bárbara Herrera, se repasará la experiencia en las aulas de les docentes Jorge Cols y Mara Baldi. La música estará a cargo de Juan y Osvaldo Valenzuela durante los talleres. Para las 17 está prevista la actuación de la murga Remontame la Pandorga, en tanto el cierre estará a cargo de Damián Ranieri.

"Seguiremos en la lucha, como nos enseñaron las Madres. Nos quieren tristes, deprimidos y abatidos, y justamente eso es lo que no tiene que suceder -concluyó Carbone-. Así que seguiremos adelante, trabajando y luchando por la patria que soñamos. La patria no se vende y la cultura no se negocia."