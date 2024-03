"El problema es que cuando uno no tiene nada que decir en un tema que no le interesa y que no estudió, busca tiempo para rellenar". La frase resuena desde el debate presidencial antes del ballotagge entre Javier Milei y Sergio Massa. El ex candidato de Unión por la Patria la dijo tras un silencio de Milei, quien le cedió la palabra por no saber qué responder ante una crítica sobre una decisión tomada por Patricia Bullrich, durante la gestión macrista, sobre el uso de inhibidores de señal en cárceles y cómo eso favoreció al grupo narco Los Monos para seguir operando desde prisión.

Rosario en el debate Massa-Milei

Rosario fue el nombre propio central en aquel debate presidencial. La propuesta de Massa estaba centrada en la creación de una agencia federal --el también recordado un "FBI argentino"-- en la que actuaran las cuatro fuerzas federales y que sería instalada en la estación de trenes de Central Córdoba. La intervención de Massa se apoyaba en el sistema de seguridad que aplicó en el municipio de Tigre, cuando fue intendente, algo que Milei reconoció: "Es bueno lo que has hecho en materia de seguridad en Tigre y es bueno querer extenderlo al resto del país".

Las intervenciones de Milei se centraron en clichés de su discurso contra el "kirchnerismo" y contra el poder político. Análisis en los que toda la responsabilidad del "baño de sangre" que vive el país recaía en el sistema político y sostenía que la situación se agravó, entre 2001 y 2002, por culpa de Raúl Eugenio Zaffaroni, quien llegó a la Corte Suprema recién en 2003. También utilizó las falsas acusaciones de jueces "sueltachorros" durante la pandemia.

Más allá de aquellas "chicanas que demuestran desconocimiento del tema", como le marcó Massa, hubo conceptos que Milei y marcó y que resuenan en la actual que situación que debe enfrentar como Presidente para asistir la crítica situación que atraviesa Rosario. El gobierno nacional anunció ayer la creación de un comité de crisis, con la intervención de las cuatro fuerzas federales y el apoyo del Ejército.

Eso significa un ensayo urgente de la propuesta del candidato de Unión por la Patria que Milei en aquel debate decidió desestimar por un tema de recursos y competencias. Tal como en las últimas semanas Milei se enfrentó a los gobernadores por el recorte de los fondos para el incentivo docente y el transporte urbano, al indicar que no es competencia del Estado nacional, la misma política adelantaba en materia de seguridad. "Parece que vos querés avanzar sobre las responsabilidades de las provincias", le marcaba Milei.

"Si tengo que poner todos los recursos federales para ayudar a los rosarinos y a los santafesinos, los voy a poner", había sostenido Massa en aquel debate. La respuesta de Milei había sido: "Me parece perfecto, pero no violes la ley". La mirada economicista de la problemática guió a Milei en sus respuestas, además de su constante ataque al poder político, al punto de responder con falsedades como: "En la lucha contra el narcotráfico no hay un solo policía preso, no hay un solo policía puerto, eso quiere decir que baja la orden del poder político para darle cobertura a los traficantes".

En cuanto a sus propuestas, Milei solo habló de reformas para aumentar penas, endurecer el sistema de ejecución penal e involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior: "Reformar la Ley de Seguridad Nacional, la ley de Defensa, la ley de Inteligrencia, el Códifo Penal, el Código Procesal Penal y el sistema carcelario". Esas reformas, tantas veces pretendida por la derecha con figuras como Bullrich, volverán a ponerse en juego con la situación que atraviesa Rosario y el comité de crisis que hoy debuta en la ciudad.

En aquel debate presidencial, Massa mencionó la necesidad de que las fuerzas federales atacaran el narcotráfico, la trata de personas y "delitos transnacionales como la corrupción"; en ese punto Milei mostró su mirada sobre el tema y la intención de involucrar al Ejército en seguridad interior. "Fijate cómo vas a avanzar también sobre el coso de los delitos transnacionales, donde se te meten otros países a partir de eso, porque ahí necesitás reformar la Ley de Defensa Nacional, porque no se puede mandar a los uniformados a combatir cualquier tipo de crimen, porque sino después no lo hacen, porque después viene alguien y lo juzgan por delitos de lesa humanidad".

"Estamos mezclando las fuerzas de seguridad con las fuerzas armadas. La gente entiende: Policía, Prefectura, Gendarmería, Policía Aeronáutica. Entiende que hay una diferencia entre esas fuerzas y Ejército, Armada y Fuerza Aérea", le aclaró Massa y destacó la necesidad de un trabajo articulado de la Nación con gobernadores e intendentes.