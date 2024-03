Tres personas fueron detenidas en el marco de la investigación que busca determinar quiénes fueron los ideólogos y los autores materiales de los asesinatos de tres choferes y un playero de una estación de servicio, ocurridos en los últimos días en esta ciudad. En el operativo se secuestraron, además, más de 50 teléfonos, dos motos y gran cantidad de municiones. Según indicaron las fuentes judiciales del caso, las fuerzas de seguridad locales arrestaron a tres personas por los delitos de encubrimiento. Uno de ellos fue identificado como Tobías Barrios, quien poseía una moto robada y estuvo vinculado a la banda de Matías César (Los Monos). Ya había sido condenado por atentados contra el poder judicial cometidos en 2018.

Por otra parte, Rosario vivió ayer su tercera jornada de paro de colectivos, que se prolongará hasta hoy, después del mediodía, ya que la asamblea de conductores nucleados en la Unión Tranviaria Automotores (UTA) decidió mantener la medida de fuerza hasta después del sepelio de Marcos Daloia, quien murió el domingo pasado. El colectivero de la línea K fue atacado el jueves pasado, y se convirtió en la cuarta víctima fatal elegida al azar por las bandas mafiosas.

La ciudad amaneció ayer sin servicio de recolección de residuos, que se retomó ayer a la tarde, después de acordar con el gobierno una serie de corredores seguros, y sin escuelas, ya que Amsafé decidió hacer un paro al no estar dadas las condiciones de seguridad y la mayoría de los colegios privados tampoco abrieron sus puertas.

En este contexto, lo más notorio durante todo el día fue la escasa cantidad de gente por la calle. Sólo quienes debían salir sí o sí lo hicieron. Las zonas gastronómicas de avenida Pellegrini y Pichincha mostraron un paisaje muy inusual de mesas vacías ya desde el fin de semana. Lo que primó fue el miedo y la preocupación, en cada conversación. Los taxis paran de 22 a 6.

Hasta el momento, los investigadores desconocen si el detenido tiene una relación directa con el crimen del playero, así como también los otros dos aprehendidos (un hombre y una mujer). Además, tampoco hay ningún imputado por el homicidio ocurrido este sábado.

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó en las últimas horas diez allanamientos, en el marco de las investigaciones que se llevan adelante por los homicidios de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, el colectivero Marcos Daiola y el playero Bruno Bussanich.

Los operativos estuvieron a cargo de la Dirección Operativa Región II, junto con la División Especial de Homicidios.

Como resultado de las medidas, ordenadas por la Fiscalía de Homicidios Dolosos, los efectivos detuvieron dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, y secuestraron 54 teléfonos celulares, dos motos, 51 municiones de distintos calibres, la suma de 267.770 pesos, una balanza de precisión, 14 chips de telefonía, 2 cargadores 9mm y una patente moto con captura activa.

Intervienen los fiscales Patricio Saldutti, Adrián Spelta, Franco Carbone, Luis Schiappa Pietra, Marisol Fabbro y Fernando Dalmau, todos de la Fiscalía de Homicidios Dolosos de la ciudad de Rosario.

En tanto el Ministerio Público de la Acusación (MPA) publicó un ofrecimiento de 10 millones de pesos para quienes aporten datos para identificar al homicida de Bruno Bussanich, el playero que fue asesinado a balazos el último sábado mientras desempeñaba sus funciones en una estación de servicio en pleno centro de Rosario.

El MPA difundió el video en el que se ve el momento en que el homicida ultima a Bussanich de tres disparos. "La identidad de aquellas personas que aporten información será preservada durante y después de finalizada la investigación", informaron desde el organismo local.

En tanto, se pidió que aquellas personas que puedan aportar información lo hagan al 911, o al teléfono 3413-627417 (Fiscalía Rosario). También se puede aportar datos vía mail: [email protected]; o a través de las redes sociales de la Fiscalía. Hay otra alternativa que es presentarse personalmente en el Centro de Justicia Penal de Rosario, en calle Sarmiento 2850.

En medio de la escalada de violencia narco que se vive en Rosario, ayer sse conoció que dos horas antes del crimen del playero, un delincuente le gatilló con un arma a dos jóvenes que salían de un club de fútbol. El momento quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se ve cómo dos chicos salen del Club Oriental hasta que fueron abordados por dos encapuchados.

Uno de los delincuentes se bajó del vehículo y comenzó a gatillar frente a los jóvenes que no ejercieron resistencia, pero por suerte, las balas no salieron. Los adolescentes se mostraron sorprendidos por el hecho y uno arrojó al suelo la bicicleta que tenía mientras levantaba los brazos para que no le hicieran nada. Si bien no se llega a registrar si le robaron algo, el delincuente se subió a la moto en la que los esperaba su cómplice y huyeron. Los dos chicos se fueron corriendo de la desesperación.

El crimen del playero en Rosario ocurrió dos horas después, por lo que se investigaba si estos sujetos eran los mismos que mataron al trabajador.