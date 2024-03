Tras su participación este martes en el encuentro anual de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), el titular del sindicato de Sanidad y triunviro de la CGT, Héctor Daer, aseguró que "se están generando las condiciones" para un nuevo paro general de la central obrera.

Ante la consulta de la prensa sobre la fecha estimada del paro que dio días atrás el secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, Daer respondió: "Estamos permanentemente analizando el día a día. No sé si será esa la fecha, pero se están generando las condiciones para una medida de fuerza. Puede ser antes o después".

En esa línea, el líder gremial dijo que el reclamo principal del sector es la profundización de un fenómeno "que no se vio nunca antes": la Secretaría de Trabajo no homologa los convenios colectivos acordados entre empresarios, trabajadores y sindicatos. La homologación de la cartera laboral, que este lunes cambió de titular, no permite hacer efectivo el acuerdo entre los sectores.

Por otra parte, contó que su intervención en la reunión de la Cámara de Comercio norteamericana giró alrededor del impacto negativo en el consumo interno del programa económico del gobierno nacional.

"Esta caída estrepitosa del consumo interno, en un país en el que el 75% de la economía gira alrededor de eso, nos parece grave y preocupante. Se han liberado los precios y la economía y no se han resuelto los ingresos", advirtió Daer en AM750.



Por último, cuestionó la alocución de Federico Sturzenegger, quien, en calidad de asesor del Ejecutivo, "promocionó la destrucción de las organizaciones sindicales frente a los empresarios".

Con información de Laura Medina para el móvil de AM750.