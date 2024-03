Ya en la primera semana de sesiones ordinarias de los concejos deliberantes, se partieron los bloques libertarios en Vicente López y Pilar, dos importantes distritos del norte del conurbano bonaerense que integran la primera sección electoral. Aunque los motivos explicitados son distintos en cada caso, uno de los involucrados sostiene que se trata de una consecuencia del mal armado de listas, una responsabilidad que recayó el año pasado en el entonces operador y hoy senador por la tercera sección electoral, Carlos Kikuchi.

En Vicente López

En Vicente López habían ingresado tres concejales por la lista de La Libertad Avanza (LLA). El primero es Luis Palomino, que además de concejal es funcionario de la secretaría de Trabajo de la nación. La segunda, Rosa Malano, responde directamente a la diputada nacional y ex candidata a gobernadora, Carolina Píparo.

Píparo rompió con Javier Milei tras su fallida asunción en la ANSeS, cuando el presidente la desplazó antes de asumir. Malano nunca tuvo intenciones de incorporarse al bloque, pero el conflicto se desató por la sucesión del tercero, Juan Menchon Hoffman, apenas se conoció su renuncia. Esa banca se la disputan la cuarta candidata, Marta Tello, y el quinto, Sergio Martínez. Este último judicializó su reclamo, amparado en el principio de paridad de género, aunque los antecedentes no lo favorecen. Esa denuncia motivó que el oficialismo decidiera postergar la sesión preparatoria y la integración de comisiones con la expectativa de que un cuarto intermedio permitiera arribar a una solución política, algo que no ocurrió. Martínez le dice a quien quiera escucharlo que él es el único en el distrito que responde a Milei, que los demás entraron por la ventana.

Pero ésta no es la primera telenovela que protagonizan los libertarios de Vicente López. En 2023, justo antes del cierre de listas, Matías Cerdá, uno de los fundadores del espacio y a ojos de sus pares un “candidato natural” a la intendencia, pegó un sonoro portazo, disconforme con los acuerdos de último momento promovidos por Kikuchi.



El caso de Pilar

En Pilar, dos concejales abandonaron el bloque en desacuerdo con las políticas de ajuste en general y a la educación pública superior en particular. El detonante fue el intento de retrotraer la ley, sancionada el año pasado, que creaba cinco nuevas universidades nacionales, entre ellas la de Pilar. La medida fue judicializada y como consecuencia de esa jugada, dejó el bloque el concejal Juan Manuel Quintana, proveniente del radicalismo. Quintana es abogado graduado de la UBA y anteriormente se había desempeñado como convencional partidario por ese mismo distrito. Su decisión fue acompañada por la edil Guadalupe Ioselli, de buen diálogo con el oficialismo.

De esta manera, de los tres concejales que juraron en diciembre de 2023 por esa fuerza, sólo queda uno: Juan Pablo Casañas Onganía. El bloque, ahora de dos, se completa con Juan Manuel Tito, que ingresó en las legislativas de 2021 y luego fue candidato a intendente. Curiosamente, quien los cruzó con mayor dureza no integra las filas de LLA, sino del bullrichismo. Se trata del ex precandidato Andrés Genna, quien perdió las últimas PASO contra el ex superintendente de Servicios de Salud de Mauricio Macri , Sebastián Neuspiller. "Se disfrazaron de cambio levantando la bandera de la libertad para luego traicionar a sus votantes", dijo. Esa reacción es una de las primeras señales de que el acuerdo entre Patricia Bullrich y Javier Milei se extiende por fuera del ejecutivo nacional.

Lo ocurrido en Pilar, donde Federico Achával fue reelecto por la boleta de UxP, además de evidenciar las debilidades del armado, guarda similitudes con lo ocurrido en Mar del Plata, donde el rumbo del gobierno nacional afecta el armado local. Allí, a partir de la multitudinaria movilización de la ciudad en defensa de la actividad pesquera, entonces seriamente amenazada por la ley ómnibus, Emiliano Recalt y María Cecilia Martínez quedaron en una posición muy incómoda y, desde entonces, cultivan un perfil bajísimo. Ahora, una investigación por irregularidades en tierras entregadas al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) complica a la jefa política de ambos, la ex presidenta del Consejo Escolar, y ex aliada del intendente macrista Guillermo Montenegro, Natalia Russo.