Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, cosechó uno de los pocos aplausos espontáneos de los empresarios durante el panel “Perspectiva sindical en una Argentina viable” en el Summit de Amcham 2024 organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Fue cuando aseguró que está dispuesto a sentarse a discutir una reforma laboral.

"No tenemos ningún problema en consensuar una reforma laboral si es que nos convocan, pero no queremos ni apoyaremos la destrucción de la estructura sindical", dijo Rodríguez, que destacó que el diálogo con el gobierno está cortado "hace tiempo" y aclaró que aún no están convocando a nuevo paro pero “estamos evaluando medidas de fuerza en caso de que la situación social y laboral se agrave”.

Su acompañante en el panel Héctor Daer, secretario general de la CGT, señaló: "Creemos en la construcción de consenso, sabemos que eso lo hacemos juntos y que es para toda la sociedad. Nosotros trabajamos para que las empresas funcionen y tengan rentabilidad, pero también para que los trabajadores puedan trabajar". En el panel moderado por Alejandro Fantino, Rodríguez se quejó de que “los que tienen techo son los salarios” y lamentó la ausencia del Estado como mediador en las negociaciones.