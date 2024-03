Casi a la par del comienzo de la sesión del Senado que tratará en DNU 70/23 que dictó Javier Milei para desregular la economía y otros aspectos de la vida de los argentinos, Manuel Adorni trató de negar la existencia de una disputa entre el Presidente y Victoria Villarruel. Dijo que hubo una “mala lectura” del comunicado que el Gobierno difundió a última hora del miércoles y aseguró que estaba dirigido “a toda la casta política”. “No hay ningún tipo ni de interna, ni de pelea con la vicepresidenta”, repitió una y otra vez con visible fastidio.

Los tironeos entre el Presidente y su vice no son nuevos, pero fueron escalando y quedaron expuestos como nunca con la inclusión del tratamiento del megaDNU en el temario de la sesión del Senado. Luego de que el ejército de trolls libertarios le apuntara durante horas a Villarruel, incluso con cuestiones de su vida privada, por haber abierto la puerta del debate en la Cámara alta, el Gobierno difundió un comunicado Milei que dejó más al descubierto la interna.

“El potencial rechazo del DNU conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino”, expresó el texto y llamó a los legisladores a no dejarse “cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden ‘anotarse’ victorias de corto plazo”. La inclusión de la palabra “victorias”, deliberada o no, fue entendida como una evidente chicana a la figura de Villarruel, sobre quien también se posaron todas las miradas frente al párrafo que señaló: “No se prestan al juego perverso de aquellos que han decidido deliberadamente entorpecer el desarrollo de la Nación”. Ayer, muchos se preguntaban en qué bando ubicará a su excompañera de fórmula.

"Hacen un mundo donde no lo hay, no hay ningún problema en la relación entre el presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel", aseguró Adorni. En un tono diferente al que suele tener en sus conferencias diarias y con cierto fastidio ante las preguntas que buscaban indagar sobre el estado de la relación entre Milei y Villarruel, el portavoz dijo: "Nos sentimos sorprendidos por la mala lectura que hubo del comunicado. Fue firme, pero dedicado contra la casta política. No entendemos por qué se hizo una lectura desacertada. Todo lo que he leído en los medios, mostraba una mala lectura del comunicado".

"Si quieren inventar una interna, no lo van a lograr", afirmó Adorni. "No hay ningún tipo de pelea o interna. Muy por el contrario, somos todos un gran equipo de trabajo desde el 10 de diciembre. El comunicado fue contra la casta", reiteró Adorni en un intento por barrer la interna debajo de la alfombra.