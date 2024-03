Los espacios de memoria de todo el país denunciaron la avanzada de despidos de trabajadores que está realizando la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.



"Queremos informar que, en el marco del desguace del Estado por parte del gobierno nacional, hasta el momento hay 18 despidos en áreas de prensa, leyes reparatorias, sitios de memoria y personal del interior de la Secretaría de Derechos Humanos", advirtieron los espacios en una declaración conjunta.

"Hoy jueves 14 de marzo los tres trabajadores del RI9 de Corrientes han recibido

telegramas de despido por parte de la Secretaría de DDHH, lo cual implicaría

el cierre del único Espacio para la Memoria de la Provincia de Corrientes. Estos

despidos se suman a los dos recibidos en el ex CCD Atlético", agregaron.

"Solicitamos la inmediata reincorporación de todos los despedidos de la

Secretaría y de los trabajadores sin los cuales -concluyeron- el vaciamiento de los espacios de memoria deja de ser una hipótesis para pasar a ser una dolorosa realidad".

La declaración fue difundida por los espacios de memoria Atlético, Olimpo, Orletti, Virrey Cevallos, ESMA (CABA), Comisión Provincial por la Memoria (Buenos Aires), el Infierno (Avellaneda), Pozo de Quilmes, Puesto Vasco (Quilmes), Ex BIM 3 - UNLP, Comisaría Quinta (La Plata), Mansión Seré (Moreno), El faro (Mar del Plata), ex Brigada de Investigaciones de las Flores (Las Flores), Comisaría de Pergamino, Monte Peloni (Olavarría), Casa Mariani Teruggi (La Plata), Escuelita de Famailla, Pozo de Vargas (Tucumán), Casa Roberto Matthews, Espacio para la Memoria "El Chalet" D2, La Perla, Campo de la Ribera (Córdoba), Museo de la Memoria, Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, Servicio de informaciones (Rosario), sitio de memoria Gualeguaychú, Ex UPII (Entre Ríos), D2 (Mendoza), Aeropuerto Trelew (Chubut), Ex Federal (La Rioja), Comisión Provincial por la Memoria (Chaco).