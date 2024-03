Nada lo impidió. Las ganas pudieron más. Porque ni la intensa lluvia que azotaba la Capital Federal y el Gran Buenos Aires desde hacía unos días atrás, ni las calles anegadas para poder salir o llegar a destino pudieron frenar el acto de presentación oficial de los torneos porteños.

Lo cierto es que todos los clubes se hicieron presentes a la hora indicada. Nadie quiso faltar y así, los referentes -capitanes y presidentes- de los 91 clubes que componen la Unión Porteña, el Presidente de la URBA, Rafael Silva, las autoridades que componen su Consejo Directivo, los sponsors del torneo, los medios de prensa y comunicación, y varios allegados de los clubes de las distintas categorías comenzaron a “empujar en este nuevo scrum” de la temporada 2024. De esa forma comenzó a "jugarse oficialmente" la temporada 2024 de la URBA.





La palabra del presidente

Rafael Silva, hombre de Los Tilos, fue el único orador en el acto y destacó en su discurso varios temas. La importancia de las capacitaciones para los entrenadores que se realizan a través del Programa CONECTA RUGBY URBA-UAR fue una de las primeras que resaltó, e invitó a todos los clubes a sumarse a la formación en todos los niveles (infantiles, juveniles y superior), así como también que participen de las capacitaciones del scrum en el nivel superior, femenino, juvenil e infantil, y resaltó que “la seguridad en el juego no se negocia”.

Luego, anticipó el lanzamiento de una nueva campaña denominada: “Respeto Siempre”, que será puesta en marcha a la brevedad desde la Unión y hacia los clubes y medios de difusión. Silva resaltó: "Tenemos algo único que pocos deportes tienen, ese voluntariado que está detrás de los 91 clubes ayudando sin pedir nada a cambio, para que miles y miles de chicos y chicas practiquen este deporte que tanto amamos. Sigamos trabajando por un rugby de formación, de respeto y de seguridad en el juego".

Para terminar, el responsable de la Unión de Buenos Aires les habló a los jugadores presentes y expresó: “El tiempo pasa rápido, disfruten de jugar al rugby, porque este deporte es de ustedes y hagan amigos que van a ser para toda la vida”.





La fecha de inicio de los torneos

Las competencias darán comienzo este sábado 16 de marzo a las 15.30 horas, cuando inicien los campeonatos de las divisiones Primera A, B, C y Segunda. (En Primera “C”, ya se jugó un partido adelantado de la 2da. fecha la semana pasada, de común acuerdo entre los clubes Mercedes y Vicentinos, con triunfo de este último 19-15).

En tanto, el sábado 6 de abril, será el turno del inicio del torneo más importante de la URBA, el TOP 12, que pondrá en juego la Copa Macro, con televisación en vivo de todos los partidos a través de Star+ y del encuentro de la fecha por ESPN3. Ese mismo día arrancarán también los dos torneos de las categorías más inferiores: Tercera y Desarrollo.

El fin de semana del 13 y 14 de abril darán inicio los campeonatos del Rugby Femenino en sus distintas categorías, el Formativo (ex Torneo Empresarial), el Certamen Universitario y las Divisiones Juveniles desde Menores de 15 años a Menores de 19 años con sus diferentes categorías, grupos y zonas (Grupo I o II, categorías A y B).





Las fechas finales y los play offs

La fase regular del TOP 12 finalizará el 5 de octubre y luego se jugarán las semifinales el 19 y 20 del mismo mes y la final el 26 de octubre.

En cuanto a los torneos de ascenso de Primera A, B, C y Segunda la fase regular finalizará el 19 de octubre, y las semifinales y Play Offs se jugarán el 2 de noviembre. Mientras tanto la final será el 9 del mismo mes. De ahí, surgirán los dos ascensos y descensos de cada una de las categorías.

Por su parte en Tercera y Desarrollo, la fase regular concluirá el 5 de Octubre, y los play offs de las instancias semifinales se jugarán el 19 del mismo mes. La final será el 2 de noviembre y de ahí surgirán los dos ascendidos y descendidos, salvo en Desarrollo que no habrá descensos.

La Unión de Rugby de Buenos Aires organiza en cada fin de semana alrededor de 450 partidos, moviliza a más de 40 mil jugadores en todas sus divisiones, a 350 árbitros oficiales y a más de 5500 voluntarios para que todas vivan la gran fiesta del rugby.





La primera fecha de cada grupo

TOP 12 (6-4): Alumni vs Champagnat; SIC vs Atlético del Rosario, CUBA vs Newman, CASI vs Buenos Aires, Regatas de Bella Vista vs Belgrano Athletic y San Luis vs Hindú Club.

PRIMERA A (16-3): Los Tilos vs Pueyrredón, La Plata vs Curupaytí, San Albano vs Los Matreros, Lomas Athletic vs Olivos, Pucará vs San Patricio, Deportiva Francesa vs San Martín y San Cirano vs Hurling.

PRIMERA B (16-3): Banco Nación vs Mariano Moreno, Círculo Universitario de Quilmes vs Liceo Naval, Club Italiano vs Don Bosco, Universitario de La Plata vs Liceo Militar, Gimnasia y Esgrima de Bs As, vs San Carlos, San Andrés vs Manuel Belgrano y San Fernando vs Delta.

PRIMERA C (16-3): Ciudad de Bs. As. Vs Club Argentino de Rugby, Monte Grande vs Daom, Centro Naval vs Lanús RC, SITAS vs Luján RC, Del Sur Rugby vs CASA de Padua, Vicentinos vs El Retiro y Areco RC. Vs Mercedes RC.

SEGUNDA (16-3): Varela Junior vs Arsenal Náutico de Zárate, Virreyes vs Old Georgian, San Miguel RHC vs Los Molinos, San Marcos vs La Salle, Saint Brendan´s vs Atlético y Progreso de Brandsen, Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó vs Tiro Federal de San Pedro y Atlético Chascomús vs Albatros.

TERCERA (6-4): Banco Hipotecario vs Los Pinos, Tiro Federal de Baradero vs Los Cedros, Porteño vs Vicente López, Beromama vs Ciudad de Campana, Tigre RC. Vs Atlético San Andrés y Las Cañas RC. Vs Almafuerte.

DESARROLLO (6-4): Sociedad Hebraica vs Obras Sanitarias, Marcos Paz vs Berisso RC., San José vs Rivadavia de Lobos, Defensores de Glew vs Floresta RC y PAC Gral. Rodríguez vs Ezeiza.





La nueva regla experimental del tackle en juveniles

Como fuera comunicado por la Unión Argentina de Rugby hacia fines del mes de enero, a partir del corriente año, se introducirá una Variación Nacional de las Leyes (VNL), en relación a la altura del tackle en las divisiones juveniles desde Menores de 15 a Menores de 19 años, inclusive.

En la búsqueda permanente de hacer cada vez más seguro el juego, a sugerencia del Comité Ejecutivo de World Rugby y al igual que lo han hecho otras uniones del mundo, la UAR decidió aprobar la implementación de estos cambios para las divisiones juveniles.

La implementación de esta VNL (Variación Nacional de las Leyes) es de carácter experimental, se realizará en todos los partidos de las categorías juveniles en todo el territorio nacional a partir del 1° de enero de 2024 y concluirá a fines de esta temporada. A partir de allí y con los resultados y análisis que la WR recabe de las pruebas en los distintos países en donde se haya realizado, aguardaremos por una decisión final y definitiva para el futuro inmediato de esas reglas.