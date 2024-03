Cinco fiscales provinciales imputaron ayer a 16 personas involucradas en los ataques y crímenes que generaron fuerte impacto político y social, desde el 2 de marzo pasado. Los hechos investigados tuvieron como víctima a dos taxistas, un colectivero y un playero de la estación de servicio de Mendoza al 7600, cometidos en pocos días. La audiencia de ayer se centró en personas vinculadas con dos de esos casos: el homicidio del taxista Diego Celentano -el segundo asesinado en 24 horas- y el del chofer de la línea K, Marcos Daloia; además de un ataque previo a otro colectivo de la línea 122. Si bien no se imputó a ningún autor material, sí se acusó a un hombre como partícipe necesario en el caso de Celentano, ya que es dueño del teléfono desde el que se llamó al radio taxi para pedir una unidad, hecho por el que minutos después fue asesinado el conductor --a manos de quienes iban como pasajeros--. Otros, quedaron presos por el caso del colectivero. La jueza Paula Álvarez ordenó prisiones preventivas sin plazo para la mayoría, y de 60 días para dos acusados.

Los homicidios de los taxistas Héctor Figueroa y Celentano, del colectivero Daloia, y el ataque a tiros contra la comisaría 15° se enmarcan en una saga de violencia que comenzó la noche del martes de la semana pasada, con el asesinato del primer taxista, en barrio Tiro Suizo; continuó la noche siguiente, con el de su colega, en barrio Saladillo; y que el jueves alcanzó al chofer de la línea K, que falleció el domingo. La noche anterior, se sumó el crimen de Bruno Bussanich en la estación de servicio de Mendoza al 7600.

Tras los primeros dos hechos, la fiscal regional María Eugenia Iribarren armó un equipo de trabajo, ya que los primeros dos casos presentaban varias similitudes, entre ellas, que ambos hechos fueron cometidos con balas que llevan la inscripción de la Policía de Santa Fe. En ese contexto, los fiscales Patricio Saldutti, Franco Carbone, Luis Schiappa Pietra, Marisol Fabbro, Adrián Spelta y Fernando Dalmau estuvieron al frente de la audiencia de ayer, en la que los imputados estuvieron por videoconferencia.

Entre los 16 sospechosos con diferentes acusaciones, hay 11 - José Luis C., Jesús C., Jimena O., Micaela B., Natalia B., Eduardo A., Walter Q., Marcelo C., Romina Q., María C. y Alejandro C.- que fueron imputados por encubrimiento, ya que --como explicó el fiscal Saldutti--, se les endilgó haber intentado favorecer a los autores del crimen del colectivero Daloia; y por una tentativa de homicidio del día anterior contra otro chofer de la línea 122, en Cerrito y México. Se trata de personas que tenían prendas de vestir y una moto usadas en ambos hechos. "El resto de los imputados son personas que fueron detenidas por delitos relacionados o concomitantes, tales como tenencia de armas, cohecho y otros encubrimientos", detalló el fiscal.

En tanto, otro de los acusados -identificado como Raúl P.- fue imputado como partícipe necesario del crimen de taxista Celentano, en Alvear y Garmendia, ya que es el titular de la línea desde la cual se llamó a la empresa de radiotaxi esa noche. Ese hecho tiene un "conexión balística" con el primero de los crímenes de la saga, por el que aún no hay personas imputadas.

El funcionario judicial dijo que en relación al caso de los dos taxistas y el abuso de armas en la comisaría 15° "se usó un mismo arma calibre 9 milímetros. Fue corroborado por las pericias", dijo sobre un arma que no fue secuestrada. Y aclaró: "No es un arma policial. Los cartuchos usados tienen la inscripción PSF que quiere decir que son vainas que originalmente se otorgaron a personal policial en 2021. De ahí a cómo llegan a la escena del hecho, puede haber diferentes hipótesis, distintos caminos", señaló.

Saldutti agregó que si bien no se puede hablar de un plan conjunto, sí -mencionó- se puede concluir un "motivo con los mismos orígenes". Luego amplió: "En el último tiempo hubo una serie de movimientos tanto en cárceles provinciales como federales que son los que han decantado, han generado esta sucesión de hechos violentos contra ciudadanos de a pie".

En cuanto al crimen del playero dijo que se está trabajando, que hubo personas demoradas pero fueron desvinculadas. "Hay importantes medidas en curso", sostuvo sobre el más reciente de los hechos por el que hay un pedido de colaboración a la población.

Además fue acusado Tobías Barrios, un muchacho que en abril de 2021 fue penado en juicio abreviado -con pena cumplida- por haber participado en los atentados de la banda de Los Monos contra objetivos judiciales -edificios, viviendas- y sedes policiales, y ahora fue imputado por encubrimiento, ya que tenia una moto con pedido de secuestro por un hecho del 28 de noviembre pasado.