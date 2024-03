El aclamado cantante Guillermo Fernández estará presentando este lunes el relanzamiento de Proyecto Tango, una iniciativa que reunirá a varias personalidades del género musical a las 19 en la Academia Nacional del Tango (Av. de Mayo 833, 1° piso, CABA).

"Es un proyecto que vengo apoyando desde hace muchísimos años, cuando un querido amigo, Claudio Tallini, llevó el tango a las escuelas. Era un tipo muy trabajador. Tengo dos amigos que son Vanina Tallini y Norberto Barleand decidieron relanzarlo", señaló en diálogo con AM750.

Y agregó: "Es encontrarnos los artistas con la gente, explicarles de qué va esto. Necesitamos el apoyo de la comunidad. No va a ser un show, vamos a cantar, pero lo que queremos es transmitir este proyecto a la gente, aunque le sacaría la palabra proyecto porque es una Realidad Tango".

Por otra parte, el cantor de tangos habló de su trabajo en esta realidad económica de Argentina.



"Estuve en Estados Unidos, haciendo dos conciertos en Miami y dos en New York. Después fui a Japón y en Tokio hice cinco conciertos. En septiembre-octubre hice una gira por todos los teatros de Estados Unidos y estuve en Europa en 59 ciudades", contó.

"Yo sigo viviendo en Argentina porque no me mudo de acá aunque me maten a palos, pero uno trabaja donde hay trabajo", dijo.

"En 2016 empecé a ver esta debacle que se venía. Y no es porque sea Nostradamus, es porque la viví varias veces. Tengo 66 años, viví la dictadura militando, viví el 2001, el menemismo, a De la Rúa, al macrismo, los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández", expresó.

"Tengo varias aristas en donde puedo trabajar. En 2016 ya empecé a autoproducirme en Europa, gasté muchos de mis ahorros y me fue bien. Después vino la pandemia y tuve que levantarme de nuevo. Pero me va bien, no me puedo quejar", cerró.