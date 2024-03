Argentina ya sabe dónde jugará y contra qué rivales se enfrentará en la fase de grupos de la Copa Davis, tras un sorteo que, dentro de las posibilidades, entregó buenas noticias: del 10 al 15 de septiembre, en la instancia que clasificará a ocho países para la llave final en Málaga (del 19 al 24 de noviembre), el equipo de Guillermo Coria compartirá la zona D con Canadá, Finlandia y Gran Bretaña, en el AO Arena de Manchester, en Inglaterra.

"Estamos contentos, conformes; había que evitar viajar a China. Sabemos que jugamos en Manchester, una linda ciudad, donde nos vamos a enfrentar nuevamente a Finlandia, que ya los conocemos bien, a Canadá y a Gran Bretaña. Son tres países duros, con varios jugadores que juegan bien en singles y dobles. Ya en esta instancia todos son muy duros. A partir de ahora nos pondremos a planificar el viaje y seguiremos en contacto con los jugadores", analizó el capitán.



El azar, en efecto, brindó un doble guiño para la Argentina: evitó tener que viajar a China (Zhuhai), la más adversa de las cuatro posibles sedes, y cayó en una zona diferente de potencias fuertes para jugar en canchas duras bajo techo como Italia, Australia, Estados Unidos o Alemania. Ya de por sí había eludido en la previa a España, que podría contar con Carlos Alcaraz, por haber compartido el mismo bombo en el sorteo (el número cuatro).



Ubicado en ese bombo, el equipo argentino sabía que le tocaría uno de los cuatro cabezas de serie. Fue Canadá, el número tres del mundo en el ranking de naciones de la Federación Internacional de Tenis (ITF). Los norteamericanos cuentan con dos ex top 10: Félix Auger Aliassime (36°; ex 6°) y Denis Shapovalov (126°; ex 10°). Campeones en la edición de 2022, los dos ases no jugaron las últimas series. En el plantel aparecen más opciones: Milos Raonic (197°; ex 3° y finalista de Wimbledon), Gabriel Diallo (133°) y el experimentado Vasek Pospisil (724°; ex 25° en singles y ex 4° en dobles).

Gran Bretaña surge como el segundo rival importante de la zona de Argentina. Potencia histórica de la Davis, si bien su punto más fuerte es el doble, con dos especialistas como Joe Salisbury (6°) y Neal Skupski (11°), tambien tiene muy buenas opciones de singles como Cameron Norrie (31°; ex 8°), jack Draper (42°), Daniel Evans (43°; ex 21°) y el ex número uno Andy Murray.

El tercer escollo para los dirigidos por Coria será Finlandia, el cuco que le quitó la ilusión a la Argentina de pelear por la ensaladera la temporada pasada: la dejó afuera de la fase de grupos tras vencerla en los Qualifiers, en la fría Espoo. Tiene piezas clave para el armado: Emil Ruusuvuori (48°), Otto Virtanen (127°) y el doblista Harri Heliovaara (38°).

Este año, en cambio, el plantel nacional logró la clasificación a la fase de grupos para mantener con vida la chance de luchar por la Davis luego de una dramática victoria en febrero ante Kazajistán, en el polvo de ladrillo del Jockey Club de Rosario, en la que el actual número uno argentino Sebastián Báez (19°) se erigió como el héroe del triunfo luego de salvar dos match points en el quinto punto.



Argentina estará en la instancia de los 16 mejores equipos del mundo luego de dos años. La última participación fue en septiembre de 2022, cuando no pudo ganar siquiera un partido de singles –perdió contra Suecia, Italia y Croacia– en la ciudad de Bologna. Esta vez, en el AO Arena de Manchester –estadio cubierto con más de 20 mil butacas–, podría haber mejores resultados por la consistencia del equipo.

Además de Báez, que está en el mejor momento de su carrera, hay otros dos singlistas de gran jerarquía como Francisco Cerúndolo (21°) y Tomás Etcheverry (30°; hoy lesionado). También surgieron otras alternativas de calibre en el último tiempo, con fuerte irrupción en singles: Facundo Díaz Acosta (55°), el campeón del Argentina Open, y Mariano Navone (59°), finalista en el último ATP 500 de Río de Janeiro. Para el punto de dobles siempre está disponible la dupla habitual de Máximo González (14°) y Andrés Molteni (14°), aunque podría regresar al plantel Horacio Zeballos (9°; ex 3° y reciente finalista en Indian Wells), el mejor de la especialidad en la historia del tenis argentino.

Cerúndolo, actual número dos de Argentina, hizo su propia valoración del sorteo: "Nos tocó un grupo duro, como son todos los grupos. Son todos rivales durísimos, pero tenemos un equipo muy competitivo y podemos pelear de igual a igual con los tres equipos del grupo. Todavía falta mucho, todo puede cambiar, pero Argentina siempre tiene la ilusión de hacer una buena Copa Davis".

Como en los últimos dos años, la fase de grupos de la Davis se jugará en formato liguilla de todos contra todos en cuatro zonas de cuatro equipos cada una, con series al mejor de tres puntos (dos singles y un doble). Los dos mejores equipos de cada espacio avanzarán a Málaga, donde los ocho mejores del mundo se medirán en un cuadro con eliminación directa.



Los otros grupos quedaron definidos del siguiente modo:

Grupo A: Italia, Países Bajos, Bélgica y Brasil, en Bologna

Grupo B: Australia, República Checa, Francia y España, en Valencia

Grupo C: Alemania, Estados Unidos, Eslovaquia y Chile, en Zhuhai

