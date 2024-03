Tras los anuncios realizados el martes 12 de marzo por parte del vocero presidencial Manuel Adorni sobre “la apertura de las importaciones” para productos de la canasta básica (alimentos, bebidas y productos de limpieza, cuidado e higiene personal) y medicamentos, se tomaron dos medidas:



1. A partir de la Comunicación 7980 “A” del 14 de marzo las operaciones de importaciones de productos de la canasta básica pueden cancelarse totalmente a través del Mercado Único de cambios (MULC) desde los treinta días corridos contados desde el registro de ingreso aduanero de bienes. Estos productos contaban anteriormente con un esquema de pagos de cuatro cuotas a treinta, sesenta, noventa, 120 días.

2. Se determinó suspender, por el plazo de 120 días, el cobro del IVA adicional y la percepción del impuesto a las ganancias a las importaciones para los productos de la canasta básica y de los medicamentos.

Primero, cabe destacar que las importaciones no estaban cerradas y que no existe al momento ninguna restricción a las importaciones de alimentos. Incluso el actual gobierno entre diciembre 2023 y enero 2024, eliminó todo tipo de control a las importaciones como el esquema de Licencias No Automáticas de importación.

Segundo, en cuanto a las medidas dispuestas, el nuevo esquema de pagos para productos de la canasta básica, cambia de un esquema de acceso de 4 pagos en cuotas 30 ,60, 90, 120 días a uno de 30 días corridos, que no elimina el acceso restricto al MULC, sino que mejora los plazos. Por lo cual mejora la condición financiera de los importadores, es decir reduce el costo financiero, pero no necesariamente esto se traduce en una baja del precio local, ya que no elimina la incertidumbre de cuál será el valor del dólar a dicho plazo. Por otro lado, en igual sentido, la segunda medida detallada, donde se determinó la suspensión de 120 días del cobro del adicional de IVA y la percepción del impuesto a las ganancias, tampoco implica que el impuesto se elimine, sino que se deberá pagar posteriormente, por lo cual la mejora es solo en términos financieros, es decir no se paga ahora sino posteriormente. Por lo cual, ambas medidas presentan dificultades para suponer que se verán reflejadas en una baja de precios internos locales.

Tercero, las medidas tomadas se basan en la concepción teórica que la apertura comercial de estos productos alentará el aumento de las importaciones generando una mayor competencia la cual permitirá una reducción de los precios internos, contendiendo la inflación. Por un lado, esa concepción requiere primero que los precios de importación del exterior sean más baratos o que exista una reducción real de aranceles u otros impuestos que graven las importaciones que estas medidas no lo pregonan. Por el otro, aun cumpliéndose con las anteriores condiciones, es decir importar a un menor precio relativo que el local y/o producirse una reducción arancelaria, la baja de precios dependerá de las características estructurales del mercado. Es decir, el aumento de la cantidad de importadores que generaría una mayor competencia, es poco probable que se logre en sectores con las características estructurales como el sector alimenticio.

Esto se debe a la elevada concentración de las importaciones alimenticias que genera altas barreras de entradas, sumado al contexto, que debe atravesar una pequeña empresa para poder lograr competir con estos gigantes importadores, siendo a su vez, muchos de estos multinacionales productoras que controlan ambos canales de la cadena. En este sentido, cabe destacar que en 2022 y 2023, el 40 por ciento aproximadamente del monto importado fue realizado por grandes cadenas de comercialización y del 60 por ciento restante, solo seis empresas multinacionales productoras importan más de la mitad. Por lo cual, esta concentración en las importaciones, sumado a las medidas que no parecen alentar a que nuevos actores se sumen, no solo genera una mejora financiera para actores concentrados, sino que permiten en robustecer su posición dominante, por lo cual cuesta creer que esto se traduzca en reducciones de precios.

En conclusión, no hay indicios de que la medida genere los efectos deseados en los precios de los bienes de la canasta básica, aunque si beneficios financieros para los grandes actores concentrados importadores/productores.

*Investigadora CONICET- UNLU