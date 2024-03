La obsesión del presidente Javier Milei por la red X se extiende a su círculo más íntimo, un grupo de trolls comandado por el asesor presidencial Santiago Caputo. La red social es utilizada, de la mano de los trolls, como herramientA de disciplinamiento y esta vez la víctima fue el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, a quién amenazaron con quedar fuera del Ejecutivo por darle "like" a un posteo del titular de la UCR, Martín Lousteau, con críticas a la nula política comunicacional y sanitaria del Gobierno ante la mayor epidemia de dengue registrada en el país. Vilella se apuró a pedir disculpas al troll.



El tuit fue publicado a las 3 de la mañana por el usuario @GordoDan_ un troll de La Libertad Avanza, cuyo nombre real es Daniel Parisini, quien integra el grupo liderado por Caputo y fue de los invitados al Congreso durante la apertura de sesiones ordinarias. Parisini publicó una captura de pantalla en la que muestra que, al revisar los "likes" dados por Vilella en su cuenta @vilellafer, se ve que el secretario de Bioeconomía le puso un corazón a una publicación de Lousteau en la que enumeraba la falta de acción del Gobierno ante la epidemia de dengue.

"Peor epidemia de dengue en 15 años", "ni una campaña de prevención nacional a la vista", "Ministro de salud que brilla por su ausencia", eran algunas de las críticas del titular del radicalismo. Ante el "like" detectado de Vilella, el ataque del troll @GordoDan fue: "Che @vilellafer a partir de mañana no formas más parte del gobierno. Nos vemos".

El secretario de Bioeconomía, de errática intervención en la red social --su último posteo es sobre una feria de gastronomía hecha en Costa Rica por una organización internacional ligada al agronegocio--, sí se apresuró a pedir disculpas, con la velocidad con la que no se dio por aludido sobre el anuncio de los 900 despidos y el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, sobre lo que no dijo nada a pesar de estar bajo su órbita.

"Obviamente fue un error que ya enmende. Jamás lo haría con alguien con quien disiento en casi todo", le respondió el funcionario público al troll sin cargo, lo que muestra el rol de disciplinamiento que ocupa el grupo de tareas de redes gestionado por Caputo. Parisini no se quedó callado y le dijo al secretario de Bioeconomía: "No me interesa. Llévenselo".

La práctica de perseguir y despedir por redes o a través de medios de comunicación a funcionarios públicos ya es una norma en los primeros 100 días del gobierno de Milei. El primero fue el ex ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, quien fue echado como chivo expiatorio del fracaso del tratamiento de la Ley Ómnibus, luego de que se lo acusara de filtrar en los medios dichos de Milei contra los gobernadores en una reunión de Gabinete.

Otra víctima del fracaso de la Ley Ómnibus y de la persecusión en redes sociales fue al director de la Anses, Osvaldo Giordiano, quien fue despedido tras ser acusado de "traidor" en redes porque su mujer, la senadora Alejandra Torres, había votado en contra algunos de los artículos que se habían llegado a tratar antes de que la ley pase a comisiones. El posteo del troll @moment_waldo había sido compartido por Milei en horas posteriores a la sesión.

El último en ser despedido a través de canales informales fue el secretario de Trabajo, Omar Yasín. Fue durante una entrevista con LN+, cuando Milei le anunció al periodista Antonio Laje que despedía a Yasín, al acusarlo del escandaloso aumento de sueldo que el mismo Presidente autorizó para sí mismo, pero luego dio marcha atrás. "Lo he despedido. En este momento lo están notificando. Fue por este error que no debió haber cometido", dijo Milei sin hacer mención a que el documento no tenía la firma de Yasín, sino la suya, la de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.