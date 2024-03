"El daño urbano a la identidad y a la unión del barrio que podría causar la construcción de los túneles es notorio, tanto para los comercios como para los frentistas", advirtieron a Página12 vecinos y vecinas de Villa Lugano que, bajo la consigna "no dividan Lugano", se oponen a la construcción de pasos bajo nivel en la zona céntrica del barrio. El primero de ellos, a construir sobre Avenida Larrazábal y las vías del Belgrano Sur, ya fue anunciado por el propio jefe de Gobierno, Jorge Macri, pero también se prevé otro sobre la calle Cafayate.

Ya en el año 2018 el Gobierno porteño había intentado avanzar con la construcción de los túneles bajo las vías del Belgrano Sur. Los vecinos y vecinas se opusieron y, por diversos motivos, finalmente el proyecto se estancó. Ahora, sin embargo, la iniciativa volvió a aparecer en boca del jefe de Gobierno en su discurso de apertura de sesiones, cuando anunció sus primeras obras en materia vial: "La primera es el Paso Bajo Nivel en el cruce de la Avenida Larrazábal y el ferrocarril Belgrano Sur. Las obras iniciarán en junio próximo y finalizarán en agosto de 2025", confirmó Macri.

"Este proyecto ya estuvo por hacerse y se paró. Ahora, de buenas a primeras, lo dan por hecho para arrancar en junio con una licitación en marzo, y nosotros nos enteramos hace 20 días por la prensa", dice ahora a Página12 Roberto Mustillo, arquitecto y uno de los vecinos del barrio que se oponen a los túneles. En efecto, el anunció de Macri se plasmó pronto en papeles. A través de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), y bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura porteño, el llamado a licitación para ese primer bajo nivel ya fue publicado en el Boletín Oficial, con fecha de apertura de sobres para el próximo martes 26 de marzo.

En la resolución se destaca que el túnel "forma parte de una red de pasos proyectados con el objeto de facilitar el transporte y el paso peatonal ante la barrera física y visual generada por las vías del ferrocarril en la zona de Villa Lugano". Estipula un plazo de ejecución de 15 meses y un presupuesto de algo más de 6 mil millones de pesos. El propio Ministerio amplió después la información sobre el paso bajo nivel a construir. En un comunicado, la cartera de Infraestructura detalló que ese túnel "será el comienzo", ya que una vez finalizado "se continuará con su par vial, el paso bajo nivel Cafayate". Para ese túnel todavía no se abrió la licitación.

"En un momento donde se ha decidido paralizar la obra pública, ¿no es contradictorio que se quiera llevar a cabo una obra que no sólo destruye la actividad económica del centro comercial a cielo abierto sino que también produce una ruptura en el casco histórico del barrio, lo cual afecta la vida diaria de cientos de familias que llevan sus hijos e hijas a las diversas escuelas que se encuentran a uno y otro lado de las vías?", respondieron los vecinos y vecinas de Lugano tras enterarse de la novedad.

Mustillo precisa que hay varios "temas troncales" por los que se oponen a los túneles: "La cuestión comercial, porque todo esto genera una desconexión entre un lado y el otro de la vía, ya que nadie quiere cruzar del otro lado; y el daño urbano a la identidad y a la unión del barrio que es notorio, tanto para los comercios como para los frentistas que van a quedar encajonados y les van a cortar unos cuantos árboles que tienen cien años de vida". Según precisa el arquitecto, en Larrazábal, por ejemplo, "tenemos 17,3 metros de ancho, en ese espacio quieren meter el túnel y dos callecitas para los frentistas, que a la vez comparten la vereda peatonal".

Este diario preguntó a fuentes del Ministerio sobre el proyecto de Larrazábal y señalaron que también busca "reforzar la seguridad en la zona", mejorando la iluminación e instalando cámaras. A los vecinos y vecinas, sin embargo, ese punto tampoco los convence. "Los túneles profundizan los problemas de inseguridad", aseguran.

El plan original del año 2018, denominado "Programa Villa Lugano", incluía también un paso bajo nivel peatonal sobre Murguiondo, la calle principal del centro comercial del barrio, donde se sitúa la mayor parte de los comercios. "A los comerciantes eso los mata, porque ya no van a tener la llegada de los colectivos que hoy es muy importante: la gente baja y pasa a comprar por Murguiondo. Ahora se desviarían hacia otras calles y le quitarían un montón de público directo", señala Mustillo.

Ante la consulta de Página 12, desde el Ministerio respondieron que "Murguiondo sería peatonal, para bicicletas y movilidad reducida", aunque aclararon que "todo esto forma parte de un plan que se lo vamos a presentar a la Junta Comunal y a los vecinos". El punto de la falta de comunicación es uno de los más subrayados por los vecinos y vecinas, que aseguran que pidieron reuniones a AUSA y no tuvieron respuesta. Según afirman desde el Ministerio, esta semana comenzarían los contactos para mantener reuniones tanto con vecinos como con la Junta comunal.

"Queda la instancia de ir a conversar con los vecinos, comuneros y organizaciones de la sociedad civil, como los comerciantes", señalan y agregan que "la idea no es imponer nada o hacer algo con lo que no estén de acuerdo". "Tenemos una Constitución con democracia participativa que no se respeta porque están llamando a licitación y ni siquiera hicieron la audiencia pública que tendrían que hacer. Pedimos que por lo menos paren la licitación para dejar que opinemos", reclama, por su parte, Mustillo.

Mientras tanto, los vecinos y vecinas se siguen organizando para compartir el reclamo. El sábado pasado realizaron un encuentro en Murguiondo y Delfín Gallo, pleno centro del barrio, para difundir la situación hacia las personas que aún no están al tanto del tema. Además de los vecinos y vecinas autoconvocadas, a ese encuentro convocaron organizaciones y entidades del barrio como el Rotary Club, Centro Comercial Estación Lugano, la Parroquia Niño Jesús, la Fundación Mandinga Tattoo, y los clubes Pampero y Yupanqui. En el encuentro también plantearon otras alternativas a los túneles, como la realización de un viaducto, la utilización del puente de Avenida Riestra o el bloqueo de barreras con una reorganización del tránsito de las calles aledañas.