La fiesta de Independiente no fue completa: el director técnico Carlos Tevez no asistió a "La noche del Rey", evento que este sábado se está realizando en el club de Avellaneda por los 120 años de su natalicio, que sí contó con la presencia de figuras como Ricardo Bochini y Sergio "Kun" Agüero, entre otros.

Las declaraciones en la semana de Ariel Holan, presente en la fiesta, no cayeron bien en el seno del actual cuerpo técnico de Independiente. Es que el último entrenador campeón con el Rojo se mostró "entusiasmado" con la posibilidad de tener una segunda oportunidad en el club y culminar el trabajo que se hizo en la primera etapa.



Tras lo que fue la derrota 1-0 ante Riestra por Copa de la Liga, Holan dio notas en varios medios nacionales en donde disparó: "Se quedaron a mitad de camino en Independiente. Por eso tengo muchas ganas de tener una segunda oportunidad. Tengo mucho para dar".



Así las cosas, pese a que el Rojo pasó de fase este viernes en la Copa Argentina tras la victoria 3-0 ante Deportivo Laferrere, Tevez afirmó que no iría a "La noche del Rey" porque no estaba todo el plantel invitado y no era justo; aunque luego se pudo saber que el primer equipo en su totalidad recibió la invitación por parte del club y que era una decisión personal del entrenador no concurrir, lo que seguramente repercutirá dentro del día a día del club de Avellaneda.



En el evento, que incluye un partido entre leyendas y ex jugadores del club, están presentes, entre otros, Guillermo "Luli" Ríos, Faryd Mondragón, Pablo Guiñazú, Lucas Pusineri, Federico Domínguez, Roberto Acuña, Leonardo Díaz, Juan José Serrizuela, Diego Castagno Suárez, Emanuel Rivas, Christian Gómez, Damián Albil y el propio Holan.

Cabe señalar que, entre los hinchas, el entrenador oriundo de Lomas de Zamora es una figura controvertida que recibe banca por ser el último campeón con el Rojo, pero también muchas críticas porque durante su gestión se hizo un derroche de dinero en jugadores que no rindieron y actualmente el club está con la soga al cuello por esas operaciones millonarias.