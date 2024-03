En una nueva provocación del oficialismo en su carrera por destruir los derechos conquistados, este lunes los balcones del Congreso de la Nación se iluminarán de color celeste por el Día Mundial del Niño por Nacer. La actividad, que está pautada para las 20, figura en la agenda de la Cámara de Senadores, que preside Victoria Villarruel.

La propuesta llega apenas dos días después del polémico tuit con el que Villarruel expresó su apoyo a la “Marcha por la Vida”, una movilización que se realizó en Buenos Aires y otros puntos del país para reclamar la derogación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020.

"Terminar con la vida de un ser humano indefenso no es un derecho. Argentina siempre debe ser tierra de Vida", decía la publicación de X de la vicepresidenta, que ya se ha expresado en otras oportunidades contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

El presidente Javier Milei compartió la imagen, mostrando un punto de acuerdo con Villarruel, con quien mantuvo varios cruces en las últimas semanas, en especial luego de que el Senado rechace el DNU 70/2023. "El aborto es un asesinato agravado por el vínculo y la desproporción de las fuerzas. Si Usted está viendo este post y es de los que pondera positivamente este tipo de aberraciones, agradezca a su madre por no pensar del mismo modo", escribió el ultraderechista en X.



"Están en contra de los derechos humanos"

Julieta Bazán, integrante de la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, un grupo que nuclea a 700 equipos de salud de todo el país que garantizan el derecho al aborto seguro, a la anticoncepción y a la información sobre derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, repudió la decisión de iluminar el Congreso por el Día Mundial del Niño por Nacer porque "genera sufrimiento y estigma a quienes deciden sobre su vida".

"Vemos con mucha preocupación estos discursos de parte del Gobierno, que está en contra de los derechos, tanto derechos de salud sexual, que es el área que trabajamos nosotras, como de los derechos humanos en general", señaló Bazán en diálogo con Página/12.

"Nos parece bastante grave porque se hace desde un lugar de tratar de generar discursos de odio, donde se está estigmatizando a las personas que deciden sobre su vida y que deciden interrumpir un embarazo", opinó. "Nosotras luchamos contra eso e incluso desde el Estado se generó la ley IVE para disminuir el estigma que generan los abortos inseguros, mientras que este posicionamiento del actual Gobierno genera todo lo opuesto", agregó.

Además, "este tipo de acciones ayudan a que las personas que son antiderechos se sientan con más fortaleza para interferir. Hace que se sientan cómodas para brindar información insegura o falsa a quienes quieren interrumpir su embarazo, que es contra lo que nosotras venimos luchando hace un montón en el sistema sanitario, que se siga dando información falsa, que la gente crea que la ley IVE caducó. Esto, en definitiva, lo único que genera es más abortos inseguros", advirtió.

El Gobierno de La Libertad Avanza "está exponiendo con estos discursos a que la gente ponga en riesgo su vida y su salud. Por eso nos parece muy grave y lo repudiamos", añadió Bazán, al recordar que no se trata de un posicionamiento nuevo sino que "Villarruel viene desde hace rato con esto, no es inocente".

¿Y la medicación?

En ese sentido, la referente de la Red de profesionales compartió su preocupación sobre el futuro del derecho al aborto, debido a la falta de respuestas por parte del Ministerio de Salud respecto del abastecimiento de la medicación que se utiliza para realizar interrupciones del embarazo.



"Todavía tenemos la medicación que se necesita, todavía tenemos misoprostol y mifepristona. Eso es gracias a que el programa de la gestión anterior logró poder garantizar hasta mitad de año con las licitaciones la medicación. Pero nosotras estamos muy preocupadas sobre qué va a pasar después de junio. Si a este Gobierno no le interesa garantizar al salud de la población, nos vamos a quedar sin medicación para que estos abortos que se venían haciendo seguros en el hospital se puedan garantizar", planteó.

"Nosotras instamos a Salud a que nos dé una respuesta. Todavía faltan designaciones en la cartera y nosotras entendemos que esto tiene una intencionalidad: se pasan la pelota de a quién le corresponde porque no hay una intención de seguir garantizando derechos. Todavía le estamos dando tiempo al Gobierno porque es nuevo pero la realidad es que tenemos mucha incertidumbre de si vamos a tener o no medicación, porque siempre contamos con una programación (de abastecimiento) hacia adelante y ahora eso no existe", concluyó.