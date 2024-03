La decisión de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, de convocar a una sesión en el Senado para tratar el mega DNU -y que desde el peronismo dejan abierta la posibilidad a que sea rechazado- elevó su tensión al máximo con el presidente Javier Milei. El mandatario no solo pidió que se difunda un comunicado para repudiar la iniciativa (con amenaza a los senadores incluida) sino que también dio el beneplácito para que su ejército de troll fustigue a su vicepresidenta.

"Villarruel tiro un all in en el casino. Se mandó sola para que se trate el DNU. No sale y hay que colgarla en la Plaza", amenazó TDM, uno de los seguidores más populares de Milei. Pero el Presidente quiso dejar su huella de aquel mensaje, al darle me gusta. Al correr de las horas, y luego de que varios medios pusieran la lupa, la publicación fue eliminada.

En esa misma línea, Usdtermo, la cuenta que en las redes vinculan al diputado provincial Agustín Romo, pese a que él lo niega, sentenció: "Bueno, está la firma de Villarruel para tratar el DNU mañana en el senado. Se mandó sola, eso quiere decir que tiene los votos para aprobarlo... no? Los votantes de Milei esperamos que si".



"Espero que Villarruel tenga los votos para convalidar el DNU, porque si llamó a sesión sin tenerlos... mamita", dijo El Trumpista, cuenta "amiga" de Juan Doe y otros tuiteros que forman parte del Gobierno.

Sin embargo, el descontento entre los ultraderechistas no se redujo solo a las redes sociales. En la tarde de este miércoles, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que apuntó -sin decirlo- a la vicepresidente pero sobre todo buscó un último intento para presionar a los senadores nacionales. "Tanto tratamiento apresurado del DNU 70/23 como la iniciativa de promover una fórmula jubilatoria sin consenso violentan el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo", fue el eje central del documento gubernamental.

En otro tramo, el Gobierno deja implícito que este jueves, en el Senado, la moneda podría caer en el lado que menos desean. "Esperamos a que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden 'anotarse' victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos".

Noticia en desarrollo.