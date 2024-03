Un diputado nacional por Unión por la Patria salió al cruce de Javier Milei y le reclamó que "deje de pavear en las redes sociales y se ponga a gobernar", luego de que llegaran miles de telegramas de despidos en el sector público en todo el país. "La crueldad de esto, más allá del despido de estas personas, son las mentiras que hay detrás", se indignó Pablo Todero, legislador por Neuquén.

El duro mensaje llegó después de que el Gobierno comenzó a hacer efectivos miles de despidos de en oficinas públicas de todo el país, generando, en muchos casos, situaciones insólitas y afectando la vida de miles de ciudadanos.



En concreto, Todero fue muy crítico de los despidos en Anses en el sur del país. Como ejemplo, el exjefe regional del organismo de Seguridad Social, habló sobre el despido de los dos únicos empleados en Junín de los Andes.



“Nosotros hace un año pusimos una oficina de Anses, muy reclamada durante muchísimos años. Ese día estaban todos los partidos políticos, vecinos, la policía, bomberos. Era un motivo de alegría para las comunidades que están alejadas”, recordó.

Sin embargo, ahora, el Gobierno de Milei despidió a las dos únicas personas que atendían a una población de 20 mil ciudadanos. Y esto, dijo, sin siquiera una justificación eocnómica.

“La crueldad de esto, más allá del despido de estas personas, es la mentira que hay. Porque hablando del tema de que son nidos de militancia, y del gasto del Estado, no dicen que es el municipio el que paga el alquiler y el mantenimiento”, explicó.

Es decir, el Gobierno nacional solo pagaba el sueldo de las dos personas. Y esto, lejos de ser un beneficio, generó un enorme costo en la población, en las decenas de personas que, todos los días, se acercaban a hacer un trámite.

Junín de los Andes, en el sur del país, tiene a San Martín de los Andes como la ciudad grande más cercana. Y que, antes de que se abriera la oficina en el centro, las personas tenían que viajar más de 40 kilómetros para hacer el cualquier gestión.

Es decir, las consecuencias ya comenzaron a verse: “Ayer llegó una persona a las 8 de la mañana. Venía a hacer un trámite por una pensión por discapacidad. Cuando le dijimos que cerraron la oficina y tenía que irse a San Martín de los Andes, se dio media vuelta y se fue para la casa”.

“Había hecho dedo para llegar a Junín y caminado cinco kilómetros para llegar a la oficina. Yo creo que Milei no se da cuenta, este Gobierno no se da cuenta, de que hay personas de carne y hueso que no están en las redes sociales”, añadió el diputado.

Luego, finalizó: “Le digo que se deje de pavear un rato en las redes sociales y se ponga a gobernar. Gobernar significa saber las necesidades que tienen los argentinos y argentinas”.