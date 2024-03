Este miércoles por la tarde arranca el esperado evento creado, gestado y protagonizado por personalidades de la cultura lgbtiq+ local que, con sus voces, los puños, las plumas y las artes en alto, continúan haciéndose oír para reafirmar una y otra vez que las existencias de las vidas no heterocisexuales y no heteronormadas no transitan en secreto ni serán jamás silenciadas en la solemnidad de los armarios.

Así llega “No es un secreto”, el ciclo de arte LGBT+ coordinado por el poeta, escritor, editor y gestor cultural gaita nihil en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, que contará en su primera edición con la presencia inclusiva de la música, coplera y poeta Susy Shock, la escritora y poeta Silvina Giaganti, el actor, poeta y comunicador Marico Carmona y la docente y escritora Marie Gouiric, junto a un cierre musical explosivo a cargo de DJ InVertida (Violeta Alegre).

Violeta Alegre se presenta como DJ InVertida. Foto Sebastián Freire.

Una jornada de celebración que se instala desde hoy para abrazar la incomodidad en todas sus formas, reafirmando la vasta y maravillosa producción de artistas que se fugan de la norma heterocisexual para interrogar(nos) por el arte incorregible e inclasificable que tanto tiene para crear, decir, derrumbar y tejer en incontables direcciones. La entrada es libre y gratuita, pero es importante colaborar ese día, en la medida de lo posible, donando útiles escolares para el nuevo espacio para adultas mayores del Archivo de la Memoria Trans, tales como tijeras, resmas de papel, lápices, sacapuntas, papeles de colores, reglas, escuadras y cualquier elemento relacionado. En diálogo con SOY, gaita nos adelanta algunas perlas de lo que será un gran encuentro de voces disidentes en un contexto que, más que nunca, requiere gritar a cuatro vientos, visibilizar nuestras artes, la política, el festejo y la comunidad contra toda forma de silenciamiento.

Silvina Giaganti. Foto: Sebastián Freire.

¿Cómo fue el proceso del ciclo que hoy se materializa?

--“No es un secreto” surgió como una propuesta del CCEBA de ampliar las actividades vinculadas al colectivo LGTB+. Lejos de tener un propósito "incluyente" o de presentar una "novedad", la intención es dar a conocer a artistas que hace muchos años están trabajando en y desde la comunidad. Cuando unx artista no es de un colectivo en particular, no aclaramos su origen. En cambio de nosotrxs siempre se indica nuestra identidad, nuestra sexualidad, como si fuera incómodo... es porque somos disidencias de la heterocisnorma. Entonces, ¿en qué aportamos a la cultura desde esas identidades? ¿Qué hace a nuestro arte distinto, rupturista, vanguardista? ¿Cómo enriquecemos el arte y la política? Estas preguntas impulsaron que el ciclo sea una búsqueda de posibles, infinitas respuestas, muy lejos de los armarios que nos obligaron al silencio.

Más en este contexto de resurgimiento del fascismo y de la violencia heterocisnormada

--Estamos en un contexto muy difícil: de alerta, de volver a discutir y defender derechos que parecían inamovibles, de amucharnos para resistir. A partir de celebrar el día de la Visibilidad trans, de la Visibilidad lésbica y el Día de la poesía (todas en marzo), la propuesta es relajarnos y disfrutar, bailar, escuchar poesía. Cada artista es diferente en su estilo y tienen largos recorridos en nuestro colectivo, ¡queremos que todxs se acerquen a conocerlxs! Leen Susy Shock, Silvina Giaganti, Marico Carmona y Marie Gouiric, todxs poetas con diferentes estilos, y cierra InVertida (Violeta Alegre).

Susy Shock. Foto: Sebastián Freire.

Esta es la primera edición del ciclo. ¿Cómo continúa luego de esta fecha?

--El ciclo va a ocurrir en diferentes espacios amigos con diferentes propuestas, intentando abarcar la mayor cantidad posible de disciplinas y artistas: teatro, performance, y nos gustaría incluir la escultura, fotografía, democratizando el acceso de la mejor forma que se pueda. Estamos todavía planificando las fechas futuras. Por lo pronto la edición es mensual y la próxima es el 18 de abril en el Tano Cabrón, en el barrio de Abasto. Ahora estamos pidiendo que nos ayuden con donaciones de útiles escolares para el nuevo espacio para adultas del Archivo de la Memoria trans. Es importante generar redes y estar atentxs a las necesidades de nuestros compañerxs. También en el CCEBA está en exhibición la muestra "Son tus ojos", del Archivo sobre Claudia Pía Baudracco, que se puede visitar hasta el 25 de mayo, invitando a acercarse y a conocer más a nuestra comunidad y al CCEBA.

No es un secreto: miércoles 27 de marzo desde las 18:30 en el CCEBA, Paraná 1159.