El ministro del Interior, Guillermo Francos, desmintió el recorte de partidas para las cajas previsionales de 13 provincias planteado en el DNU publicado este miércoles. Horas después, desde la Oficina del Presidente lanzaron un comunicado en el que reiteraron que "la información es falsa". Desde la asunción de Javier Milei que Nación no gira los fondos a las provincias.



"Se reasignaron nombres, pero los montos están", sostuvo. "Voy a clarificar, y que no se haga una bola de nieve con un tema que no es real, las partidas dinerarias que estaban en el presupuesto de 2023, que es el que se prorrogó este año y cuyas partidas se actualizaron ahora, están, o sea, con diferencias de nominación, pero los montos están previstos", dijo Francos ante los señalamientos de gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut), quien dijo que no descartaba recurrir a la Justicia.

En declaraciones radiales, afirmó: “Lo que el Estado tiene que pagar y lo que las provincias reclaman a veces difiere, entonces se están realizando auditorías para los verdaderos montos a transferir".



"Lo único que está en discusión, y que siempre estuvo en discusión, es cuáles son los montos a transferir, que es lo difícil. La Nación le debe a varias cajas provinciales, algunas han judicializado el tema, y hay algunos amparos. Pero lo que no está definido, porque hay auditorías, es el monto transferido", agregó. El ministro tendrá una reunión el jueves con mandatarios provinciales.



La decisión del recorte afecta a Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.

Según los cálculos de cada administración, en abril ANSES debería girar: Córdoba, $11.300 millones; Chaco $2.560 millones; Corrientes, $930 millones; Entre Ríos $6.500 millones; Formosa, $2.260 millones; La Pampa, $1.720 millones; Misiones, $1.790 millones y Santa Fe, $10.030 millones.

El comunicado de la Oficina del Presidente

Luego de las declaraciones de Francos, la Oficina del Presidente (OPRA) publicó un comunicado a través de X en el que señaló que "atento a la información que circuló el día de hoy por algunos medios, que el crédito presupuestario para las transferencias a las cajas previsionales de Administración Nacional de la Seguridad Social no ha sido eliminado. Esa información es falsa".

La OPRA apuntó contra medios de comunicación por "publicar 'primicias' falsas que pueden alertar y/o angustiar a la población" y aseguró -como había hecho Francos- que se está llevando adelante una auditoría en ANSES. Una vez culminada, agregó, "el Estado Nacional cumplirá en abonar los montos que correspondan".

Además, reiteró que la intención de Milei es discutir una reforma previsional de cara al Pacto de Mayo.

La reacción de las provincias

Apenas se conoció la medida, el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, criticó la decisión de Milei y sostuvo que "las Cajas de jubilaciones no son casta" sino "los aportes de los trabajadores durante su vida laboral". Además, advirtió que la provincia analiza recurrir a la vía judicial para frenar el recorte.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó que se presentará ante la Justicia. “Hay una ley que obliga al Gobierno a hacer esas transferencias. En Chubut tuvimos que intervenir la caja previsional, pudimos armonizarla e hicimos un reclamo de deuda al Estado nacional, que se tiene que cumplir. [El recorte] es otra medida inconsulta que terminará dándole la razón a las provincias”, dijo.

El DNU que recorta las jubilaciones

El miércoles, a través de un DNU, el Gobierno nacional eliminó las transferencias que por ley la Anses realizaba a 13 cajas de jubilaciones provinciales y que --a pesar de los reclamos-- tampoco se giraba desde que asumió Milei.

El DNU de Milei da de baja a varios artículos de la Ley de Presupuesto 2023 (prorrogado por la administración de La Libertad Avanza) con los que poda más recursos a las provincias: allí derogó la prórroga de los recursos destinados a las cajas jubilatorias de las provincias, y formalizó la eliminación del los fondos de Compensación al Transporte Público del Interior y de Incentivo Docente. Lo que agrava las finanzas provinciales.

Las partidas para las cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando se alcanzó un acuerdo entre Nación y provincias. Desde 2023, se estableció que se actualizarían en función de la movilidad jubilatoria, aunque las transferencias no se actualizaron.

Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei no envió más ese dinero a las provincias, que recibieron por última vez los recursos en diciembre pasado. Este fue uno de los puntos de negociación al comienzo del Gobierno de la LLA: los gobernadores pidieron el pago de la deuda acumulada por falta de actualización de las cajas jubilatorias como una forma de descomprimir las tensiones frente a otros recortes. Pero el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se negó.

Desde entonces los mandatarios provinciales cubren con sus propios recursos el bache económico que provoca la falta de las transferencias, que por decisión de Milei ya no recibirán más.