Carlos Carrascosa, el viudo de María Marta García Belsunce, quien estuvo condenado a prisión perpetua y luego absuelto por el crimen de su esposa, dijo que ahora se puede "morir tranquilo" porque cumplió con lo que le había prometido a la víctima del asesinato, tras la sentencia a perpetua que dictó la Justicia para Nicolás Pachelo. Además, remarcó que "todas estas pruebas que aparecieron ahora", durante el juicio contra Pachelo, "estaban desde el primer día".

En diálogo con una radio porteña, el viudo de María Marta, quien fue asesinada el 27 de octubre de 2002, habló sobre la última condena del caso, sobre el fiscal Diego Molina Pico, sobre el miedo de su esposa a Pachelo y su paso por la cárcel.

"Todas estas pruebas que aparecieron ahora estaban desde el primer día. No es nada nuevo. Lo que pasa es que el fiscal Molina Pico nunca siguió la pista de Pachelo y se puso con la familia. Él cometió un delito al no pedir la autopsia en el momento en el que vino a mi casa. Su deber era pedir la autopsia en ese momento", comentó Carrascosa.

Cuando le preguntaron si su esposa le tenía miedo a Nicolás Pachelo, dijo: "Sí, le tenía miedo. Porque resulta que un día vino una señora de los socios del Carmel que nos dijo que cuando nos robaron el perro, la mucama de mi casa habló con la mucama de Pachelo y con la de ella y nos dijo que el perro había estado en el baño de la casa de Pachelo encerrado tres días".

Y siguió: "A los pocos días se hizo una reunión de socios y esta señora comprometió a María Marta a decirlo en público y entonces Pachelo se enteró de que ya sabíamos que nos había robado el perro".

En otro tramo de la entrevista, Carrascosa se refirió al encubrimiento del crimen por el que estuvo investigada la familia durante más de una década: "No existe un encubrimiento por 14 años. Si hubiese sido un encubrimiento alguien se habría quebrado".

El viudo de María Marta estuvo preso durante seis años, con una condena a perpetua por el homicidio, hasta que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires lo consideró inocente en 2016.

"Mientras estaba preso y condenado la idea era salir con la absolución y cuando salí y logré la absolución logré reabrir la causa y me encontré con un grupo de fiscales leones... La primera María Domínguez, que falleció, y después siguió Quintana, Ferrari y tuve la suerte de tener un abogado de fierro y las que hicieron el blog, Jorgelina y Malu, y el apoyo de mis amigos, que siempre estuvieron... Yo me voy a la tumba sabiendo quiénes son mis amigos", relató.

Al referirse a su situación económica, 22 años después del crimen, comentó: "Por suerte no le debo nada a nadie. Veintidós años de juicios y abogados te dejan temblando... De todos modos creo en Dios y más que nada después de todo esto, que me dio los hombros para bancarlo".

Sobre Pachelo, dijo que no lo perdonaría. Y enfatizó: "Es un psicópata que no va a hablar nunca. Es la clase de psicópata que no tiene sentimientos, no distingue el bien del mal. No lo digo yo, lo dijeron los profesionales".