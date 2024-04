En conversación con Salta/12, el presidente de REMSa (Recursos Energéticos y Mineros de Salta), Alberto Castillo, analizó la actualidad minera en la provincia. REMSa es la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, responsable de administrar los recursos energéticos y mineros de la provincia.

Castillo sostuvo que afortunadamente en la minería salteña no impactaron en la inversión china los ataques al país asiático por parte del presidente Javier Milei y su canciller, Diana Mondino. “La transición energética a nivel mundial no se detiene por nada”, dijo el titular de REMSa, “no le importa la coyuntura política del país, el tema de la geopolítica tampoco juega, pueden cambiar los actores, pero hay claridad en ese rumbo”, agregó.

Sin embargo, Castillo sí lamentó la retirada del Estado Nacional de la obra pública esencial para el desarrollo de la minería y los habitantes del lugar, y contó que es Vialidad provincial, a través de inversiones de la entidad que él lidera, la que está manteniendo y mejorando la ruta nacional 51.

Explicó la abrupta caída del precio del litio a nivel mundial, pero descartó que eso, al menos por el momento, desaliente las inversiones, por lo que se animó a vaticinar que, a pesar del ajuste y la situación económica reinante, la provincia no sufrirá los niveles de desempleo del resto del país gracias a la mano de obra que aún demanda la actividad.

Castillo le aseguró a este medio, al igual que el ministro de Producción, Martín de los Ríos hace unos días, que el proceso de extracción es sustentable y controlado minuciosamente, y que, si bien no se evalúa por el momento aumentar regalías, se trabaja para que quienes explotan la minería dejen porcentajes para la inversión de proyectos ambientales como el de mejorar vertederos y así obtener bonos verdes.



-Los dichos de Javier Milei y su canciller en contra de China y sus líderes, ¿pueden impactar en el sector minero así como afectaron en obras claves en el país como las represas en el sur, o aquí con el Nodo Logístico de Güemes?

-La transición energética a nivel mundial no se detiene por nada. No le importa la coyuntura política del país, el tema de la geopolítica tampoco juega, pueden cambiar los actores, pero hay claridad en ese rumbo. Esto quedó reflejado recientemente en las licitaciones que hemos hecho con participación de las principales empresas del mundo en áreas de litio de Salta. Y es una buena noticia, porque a pesar de la coyuntura, con un nuevo gobierno con muchos grupos económicos con intereses en juego y en donde se cambiaron algunos paradigmas y las reglas del juego en materia económica, el sector minero va a seguir apostando fuertemente, y eso se va a ver en los próximos meses cuando crezcan más áreas de litio, cobre y polimetálicos. Todo esto, obviamente se da también por el plan trazado por el gobernador (Gustavo Sáenz) de priorizar la infraestructura minera, acompañado de muchas condiciones que hacen a esta provincia en sí, por los recursos con los que cuenta pero también por la seguridad jurídica que da, con una empresa como REMSa que genera todas las condiciones, con un juez específico en la materia, y una licencia social que no se ve en otros lados. Entonces, con todo esto, las empresas chinas como Ganfeng, que hace unos meses ganó una licitación para explotar varias áreas, o el proyecto francés chino que comienza a producir ahora en julio, Eramine, siguen su curso normalmente. Acá, en esta provincia, las reglas no se cambian y hay seguridad jurídica para todos.

-¿Y a nivel nacional es lo mismo con este nuevo gobierno? ¿se habló de cambiar algunas reglas de juego? ¿de mejorar regalías, por ejemplo?

-Bueno, hace muy pocos días asumió el nuevo secretario del área (Luis Lucero). Creo que en las próximas semanas empezará a dar algunas indicaciones sobre lo que será la posición argentina en cuanto a los proyectos, el rumbo que se le va a dar, qué incentivos habrá, porque dentro de la ley ómnibus había. Y si va a haber algún cambio en las reglas del juego o si presentarán algún proyecto para aumentar regalías. Pero quiero aclarar que en Salta estamos apostando fuerte a la participación de REMSa dentro de cada proyecto minero. Esto significa que al margen de las regalías, que son por ley, esta empresa con mayoría estatal realiza acuerdos privados por los que obtiene regalías adicionales. Hasta acá lo hemos logrado con más de 18 proyectos con las principales empresas mineras. Al margen de que hemos incorporado en los pliegos obras de infraestructura social, como en la que ganó Ganfeng, que tendrá que invertir en obras de infraestructura como rutas, escuelas, hoteles, antes de poner un pie en el área. Eso significa más de 14 millones de dólares en ese rubro por parte de las privadas, y permite seguir desarrollando en infraestructura energética como el gasoducto Río Las Burras, líneas eléctricas como la de La Poma, y redes de gas en Metán, La Silleta, entre otras. Todas esas obras se están financiando con recursos de la minería.

Lo que se viene además para las próximas licitaciones, es la incorporación en los pliegos del tema ambiental; las compensaciones de emisiones de carbono. De acuerdo a las emisiones de cada proyecto, tendrán que presentar cómo compensarlas. Ahí hay dos vías, con proyectos de forestación y recuperación de terrenos erosionados. O a través de convenios con los municipios para lograr revertir los pasivos ambientales que tienen los vertederos y hacerlos incluso rentables aprovechando esos biogases y obteniendo los famosos bonos verdes. Esto es una exigencia mundial que tiene que estar funcionando a partir del 2025 si queremos financiamiento, porque nosotros no podemos tener proyectos mineros en la Puna para generar carbonato de litio en base a máquinas que están emitiendo gases que deterioran el ambiente. Por lo que tienen que tener una trazabilidad renovable, como, por ejemplo, que cada proyecto genere su propia energía a través de sus parques fotovoltaicos.

-¿Qué proyectos de obra pública quedaron sin finalizar o a mitad de camino con la llegada de la nueva gestión nacional y su decisión de cortar esa inversión?

-Lamentablemente, el principal proyecto, y que tiene incidencia directa es el de la ruta nacional 51, que tenía empresas trabajando y por la incertidumbre decidieron retirarse. De todas formas, el gobernador pidió que se entregue el mantenimiento de esa ruta a la provincia, y a través de REMSa se van a alquilar equipos de maquinarias para poder mantenerla a través de Vialidad Provincial. Porque en este momento no hay nadie que la mantenga.

-¿Cómo analiza la salida de Flavia Royón de la Secretaría de Minería de la Nación?

-Digamos que estos cambios con las formas en que se hacen nunca benefician a nadie. Para el sector siempre es bueno la previsibilidad, y si hay cambios, lo importante es la transición, que sea ordenada. Pero bueno, acá me parece que no se tuvo en cuenta eso

-La caída del precio internacional del litio ¿puede influir en la producción, inversión y contratación de mano de obra en Salta?

-No va a influir. La caída del precio tiene varias causas, una de ellas es el aumento de producción del hidróxido de litio en roca en Australia. Otra, es el cambio de la fecha de la transición a nivel mundial (pasó del 2027 al 2035), lo que hizo que se acumule un gran stock de carbonato de litio. Pero todo esto no detiene la transición, porque el 98% de los proyectos en Salta no tiene su producción destinada a la comercialización, sino que están unidos a convenios con automotrices para la fabricación de autos eléctricos a nivel mundial. Entonces nadie va a salir a vender el carbonato de litio, que en este momento no es un commodity. Por lo que la baja en el precio no estaría incidiendo.

Por eso, a pesar de la triste coyuntura a nivel nacional, lo que está pasando en muchos sectores, especialmente en la obra pública, Salta sigue consolidándose en la creación de puestos de trabajo formales a través de la minería, cada día hay más proveedores y nuevos proyectos. Por lo que, pese al contexto, vamos a amortiguar mucho más el impacto en esta transición, manteniendo el empleo como lamentablemente no va a pasar en otras provincias.