En medio del brote de dengue que atraviesa el país, el vocero presidencial. Manuel Adorni, respaldó al ministro de Salud, Mario Russo, y aseguró que desempeña "de manera exquisita" su labor al frente de la cartera y cuenta con el "total apoyo" del presidente Javier Milei.

"El presidente no trabaja con gente que no es de su confianza", señaló Adorni este miércoles en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. "Hoy no me preguntaron si lo echamos a (Guillermo) Francos, hoy le tocó a Russo. No, el ministro Russo cuenta con el total apoyo del Presidente", agregó, descartando la posibilidad de que Milei le haya pedido la renuncia al funcionario.

"Si cuenta con el total apoyo del presidente es porque consideramos que desempeña de manera exquisita sus labores como ministro de Salud", subrayó el vocero presidencial.

Las declaraciones de Russo

Este martes, el Gobierno confirmó que por ahora no avanzará en la implementación de una campaña de vacunación contra el dengue. Lo hizo a través de un comunicado del Ministerio de Salud, en el que volvió a sostener que la vacuna del laboratorio japonés Takeda no está validada para combatir el brote ni tiene "consenso" de los especialistas, pese a la vigente autorización de la ANMAT.

"La semana pasada, el director de la Organización Panamericana de la Salud brindó una conferencia de prensa en Washington y dejó muy claro que esta vacuna no es de utilidad, no es efectiva para mitigar un brote. Se necesitarían casi ocho años para mitigarlo", dijo luego Russo en declaraciones radiales y afirmó que la gente “confunde trabajar con perfil bajo con inacción”.

"La mirada que tenemos nosotros, como órgano rector que define calendarios de inmunización, es de suma prudencia. La vacuna que aprobó ANMAT ha superado la fase 3, se mostró segura y eficaz en personas de 4 a 16 años. Ahora bien, queremos recabar datos finales de fase 4, en Argentina y Brasil, para con la Comisión Nacional de Inmunización y ver en qué regiones y grupo etario sería útil aplicarla", señaló el titular de la cartera de Salud.

Qué dijo Adorni sobre las presiones que denunció Russo

Este miércoles, Adorni también fue consultado por la advertencia de Russo acerca de una supuesta presión por parte de "empresas vinculadas con la producción de vacunas", que buscarían "apresurar decisiones que pueden poner en riesgo a los argentinos".

"Dicha decisión conlleva una enorme responsabilidad y no puede quedar sometida al interés de determinados sectores que desinforman y generan preocupación", había señalado Russo en el comunicado de este martes, donde también sostuvo que, mediante "operaciones de prensa", los medios de comunicación están sumando "miedo y confusión".

Adorni, frente a esta consulta, prefirió esquivar el tema y responder: "Tendrán que preguntarle al ministro Russo".

Según el último Boletín Epidemiológico, en lo que va del año se registraron 163.419 casos, mientras que en el mismo período de 2023 se habían contabilizado 16.143. Además, se confirmaron este año 119 fallecidos por la enfermedad, casi 9 veces más que el año pasado, cuando en el mismo período el número de muertes llegó a 13.