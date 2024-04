Los despidos en los distintos organismos y dependencias del Estado no cesan. Pero detrás de esa cifra de 15 mil nuevos desempleadxs, hay historias de vida, como es el caso de una mujer de 67 años que relató la dura situación que atraviesa tras ser desvinculada del INADI, luego de casi dos décadas de trabajo.

Este miércoles, luego de que se dieran a conocer más despidos masivos en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la mujer rompió en llanto ante las cámaras de televisión y relató el dramático momento que está viviendo a poco tiempo de jubilarse.

"En vez de bancarme hasta que me salga la jubilación, me mandaron una notificación de que se termina el contrato y me quedo sin ningún ingreso hasta que me salga la jubilación", expresó visiblemente conmovida, en diálogo con C5N, mientras el trabajador de prensa y otras personas intentaban calmarla.

En la jornada donde trabajadores públicos se presentaron en las distintas dependencias del Estado para reclamar por su reincorporación, la mujer próxima a jubilarse detalló que "estamos en un estado de precariedad total y encima la Policía reprimiendo y haciendo fuerzas. Somos ciudadanos igual que ellos”.

“Yo soy jubilada y tengo certificado de discapacidad. Hace 15 años que trabajo en el organismo, podían esperarme, intimarme como jubilada y esperarme. Trabajé siempre, nunca fui ñoqui ni nada de lo que dicen. Trabajé y en mi legajo tengo los agradecimientos de todas las personas que beneficié en mi gestión”, concluyó el duro testimonio.

A finales de febrero, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre definitivo del INADI porque, según explicó, servía para generar una caja y explicó que allí había “trabajo militante”.



Hoy, aquello que parecía una advertencia es una realidad que lejos de mejorar parece profundizarse. Día a día. Tal es así que, este miércoles, durante la habitual conferencia de prensa, Adorni confirmó que ya son 15 mil los empleados estatales despedidos y afirmó que la decisión es para "achicar el Estado" y que el "personal no necesario" va a dejar de cobrar un ingreso.

Desde la cuenta de ATE Conicet Capital publicaron unos videos denunciando que se realizó un despliegue policial con el fin de amedrentar a los trabajadores de todo el Polo Científico, obligando a formar una fila para corroborar si había despidos".

Eso no es todo, sino que también reportaron la presencia de las fuerzas de seguridad dentro de los edificios del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Cancillería y los ex ministerios de Educación, Trabajo y Ciencia y Tecnología.