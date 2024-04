El cierre de la primera semana de competencia de las copas continentales empalma con el comienzo de la 13º y penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional. Este viernes habrá dos partidos determinantes para dilucidar la clasificación en el grupo A. Desde las 19.30 y con transmisión de TNT Sports, el lider Argentinos (24 puntos) visitará a Vélez (21) en Liniers con la certeza de que una victoria le asegurará el avance a los cuartos de final.

Más complicado está Independiente (19) que desde las 21 y por ESPN Premium irá hasta la cancha de Banfield (14) para acercarse a River, que ocupa el cuarto puesto del grupo con 21 unidades y es el último equipo que está pasando a cuartos. El Rojo, que sufrió un empate decepcionante el domingo ante Atlético Tucumán, casi no tiene alternativas: deberá ganarle al Taladro y aguardar que River sume lo menos posible el domingo ante Central. Una derrota dejará en posición tambaleante al equipo y a Carlos Tevez, su director técnico.

Argentinos viene entonado con dos victorias de visitante por partida doble: primero, en la última pelota de la noche derrotó a Instituto en Córdoba por 2 a 1 y llegó a la punta del grupo A y el martes pasado, en su estreno en la Copa Sudamericana, superó por 3 a 2 a Nacional de Paraguay en Asunción. No la tendrá fácil ante Vélez que también da pelea por la clasificación pero que perdió terreno al caer 1 a 0 ante Talleres en Córdoba. Al igual que River, el equipo de Liniers también suma 21 puntos. Pero su peor diferencia de goles (13 a 0) por ahora lo está alejando del cuarto lugar.

Carlos Tevez sabe que si no consigue lllegar a cuartos, será muy dificil que pueda seguir sosteniéndose como técnico de Independiente. Quedó afuera en la Copa de la Liga del año pasado y dá la impresión de que la exigente hinchada "roja" no avalará una nueva frustración. Por más que la jerarquía no abunde en el plantel. Banfield tuvo una campaña solo discreta, nunca peleó la clasificación, pero igual será un adversario difícil bajo la dirección de Julio Falcioni, un técnico ligado al pasado reciente de los dos clubes.