El presidente de Huracán, David Garzón, confirmó que no irá por la reelección en los comicios que se realizarán en el club el próximo 2 de junio, ya que aseguró que "trae mucho desgaste" el día a día en la entidad, que atraviesa una crisis deportiva.

"Había tenido charlas con Abel (Poza, vicepresidente segundo) en lo personal a fin de año cuando habíamos salido de toda esa situación del descenso, esto trae mucho desgaste, mucho cansancio y a veces uno no tiene que atornillarse al sillón y darle paso a alguien con más fuerzas", comentó Garzón. "A mí me encantaría que Abel sea el candidato, lo considero un hermano, es de absoluta confianza", comentó el mandatario en el programa partidario "Habla Huracán".

En cuanto al posible nuevo candidato, comentó: "En todos los ámbitos del fútbol, Abel es un tipo muy respetado, que va al frente, y creo que sería un gran presidente de Huracán. Es una persona que pelea por el club. Huracán es su vida".

En 2021, Garzón se proclamó presidente con un frente de unidad de cinco agrupaciones: Círculo Arriba Huracán, Por Un Huracán Mejor, Huracán Somos Todos, Jorge Newbery y Grande Se Nace.

Por el momento, el vicepresidente primero Gustavo Mendelovich, del PUHM, no coincide con esta decisión y boga por sostener la fórmula tal como está. Se espera una definición para esta semana por sí o por no de su parte.



Por otro lado, la agrupación Max Huracán, que representa a la oposición a esta gestión, todavía no resolvió cuál será su rol en los próximos comicios y mantiene sus posibilidades abiertas.

También está Siempre Primero Huracán, el nuevo espacio que surgió en el último tiempo con el ex presidente Alejandro Nadur, quien no puede ser candidato por una sanción administrativa y al momento no pronunció quién irá por la presidencia en su lista.