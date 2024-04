El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), triple campeón del mundo y líder del Mundial de Fórmula Uno, que marcó el mejor tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Japón, el cuarto del año, declaró este viernes en el circuito de Suzuka que "fue un buen arranque" y que "fue una lástima" haber perdido, a causa de la lluvia, la segunda sesión; pero incidió en que "no se puede hacer nada, con el tiempo".



"Ha sido un buen arranque para nosotros hoy. El rebote no era demasiado grande y me sentí a gusto en el coche. Aún hay cosas por probar y echarles un vistazo, pero en líneas generales, fue un buen primer entrenamiento", explicó Verstappen, de 26 años, quien tras ganar las primeras dos carreras, en Baréin y Arabia Saudí, abandonó en Australia –a causa de un problema de frenos– y ahora lidera el Mundial con 51 puntos, cuatro más que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

"Por supuesto fue una pena no haber podido hacer nada en el segundo entrenamiento libre, porque no sabemos aún el ritmo en tandas largas. Pero no hay nada que podamos hacer en lo que al tiempo se refiere", manifestó 'Mad Max', 56 veces victorioso en la F1, en la que cuenta cien podios.

"En líneas generales, parece que todo el mundo está más cerca en comparación con el año pasado; y no espero el mismo tipo de diferencias en esta pista", opinó el súper-depredador neerlandés después de la jornada de entrenamientos que tuvo lugar en el circuito que es propiedad de Honda, el motorista de su escudería.

"Aún hay una serie de cosas a las que le queremos echar un vistazo mañana, pero en líneas generales me siento bastante contento con lo que teníamos en las vueltas que dimos. Suzuka suele ser una buena pista para el equipo, así que somos optimistas con miras al fin de semana", explicó Verstappen este viernes en Japón, donde ganó el año pasado y el anterior.

Por su parte, su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, marcó el segundo tiempo en la jornada de entrenamientos libres, declaró en el circuito de Suzuka que "por desgracia" no rodaron mucho, pero que sacaron "lo máximo posible" de información durante la primera sesión, la única en la que rodó, en una jornada en la que la lluvia chafó la segunda.

"Desafortunadamente, no tuvimos un viernes muy ocupado, así que probablemente sacamos lo máximo (de información) posible. Esperábamos un segundo entrenamiento libre mejor, pero por desgracia la lluvia evitó que rodáramos; lo que implicó que no pudiéramos extraer más información", explicó Checo, nacido hace 34 años en Guadalajara (Jalisco).

"No obstante, creo que tenemos una buena base con los datos de la mañana: Sólo tenemos que encontrar un buen equilibrio y espero que podamos estar en una buena posición. Estoy satisfecho con el coche con el tiempo que pude rodar, porque hemos efectuado una serie de cambios antes de esta carrera y parecen buenos", comentó Sergio Pérez, con 6 victorias y 37 podios en la F1.

"Habíamos hecho algunos cambios con miras al segundo ensayo y obviamente no pudimos sacar conclusiones, pero estamos en una situación similar a la de muchos otros equipos", apuntó el mejor piloto mexicano de la historia.

"La última sesión (este sábado), será atareada. Tendremos que hacer tandas largas con mucho combustible y luego hacer la preparación para la calificación, así que va a ser interesante. Somos optimistas con miras al fin de semana; creo que el coche va bien", comentó Checo.

Por su parte, el español Carlos Sainz (Ferrari), cuarto en el campeonato de la F1, que viene de lograr una victoria épica en Australia, y que marcó el tercer mejor tiempo en la jornada de entrenamientos libres en el circuito de Suzuka, comentó: "No fue un viernes ideal y perdimos toda la segunda sesión a causa de las condiciones cambiantes. Durante el primer entrenamiento, me sentí bastante a gusto en el coche, pero tenía ganas de disputar la segunda sesión, para seguir trabajando en la puesta a punto", señaló el talentoso piloto madrileño, que en Melbourne logró su tercera victoria en la categoría reina, en la que suma 20 podios.



"La pista estaba demasiado mojada para las 'slicks' y demasiado seca para las intermedias, por lo que no tenía sentido rodar; así que nos quedamos en el garaje. En cualquier caso, todos estamos en la misma situación, y aún nos queda la sesión matinal de mañana (este sábado) para acabar de afinar el coche con miras a la clasificación", explicó Sainz.