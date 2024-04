El miércoles pasado, Esteban Trebucq en su programa en LN+ denunció que Tristán Bauer en su gestión como ministro de cultura “manejaba” una camioneta Audi Q7 “de 180 mil dólares”, la cual “encontraron” en el “Ministerio de Desarrollo Social”. En sintonía, el viernes Hernán Lombardi presentó en la Cámara de Diputados “un proyecto de resolución para que se informe si el ex ministro Tristán Bauer desvió fondos destinados para la cultura en la adquisición de un vehiculo de US$ 180.000 para uso personal”. En diálogo con Página/12 Bauer desmiente la denuncia. “Es claramente una fake news, una falsa noticia”, afirmó el ex ministro. Detalló que la camioneta en cuestión “no fue adquirida durante su gestión”, que se trata de un vehículo “modelo 2007” que “formaba parte del Estado Nacional” desde hacía tiempo, que fue utilizado desde entonces por distintas dependencias, y que al encontrarse “sin uso y disponible fue ofrecido al Ministerio por la Subsecretaría de Planificación General en 2021”, el cual se aceptó para evitar comprar innecesariamente otro auto.

“Cuando me avisaron que Esteban Trebucq, desde La Nación+, estaba disparando esto, me llamó la atención y me resultó una sorpresa. Aún conociendo todas las fake news y todas las cortinas de humo que se están disparando en este momento para tapar las barbaridades que se están cometiendo, como la enorme cantidad de empleados estatales y del área de cultura que están despidiendo”, afirma Bauer. “En concreto, esa camioneta es una Q7 del año 2007, tiene más de 15 años y en algún momento, por esa época, ingresó al Estado. Para que ingresen bienes al Estado, se puede hacer mediante la compra de algún organismo, pero también por medio de decomisos, también como rezago de aduanas… Aparentemente esta camioneta entra por esa vía y a partir de ahí pasó por distintos organismos”, aclara el ex ministro.

-¿Y cómo fue que terminó siendo parte de los vehículos oficiales del Ministerio?

-En el año 2021, a mediados de nuestro mandato, como teníamos una flota de autos bastante antigua, consultamos a la Subsecretaría de Planificación General -que tiene un departamento de transporte terrestre y es la que administra los móviles del Estado- si tenía algún vehículo para el desarrollo de la actividades oficiales del Ministerio. La subsecretaría nos informó que estaba a disposición esta camioneta, que en ese momento estaba en desuso. Para no hacer gastos nosotros y comprar otro móvil, aceptamos la camioneta -que repito, tiene más de 15 años y que es del año 2007- y se integró a la planta del Ministerio y la usamos desde exactamente el 7 de abril del 2021 hasta diciembre de 2023, cuando me retiré de la función. Todo el trámite se hizo conforme a la ley, por expediente oficial y resolución 2021-146-APN-SGP.

-¿Es decir que la camioneta no fue adquirida durante tu gestión?

-No.

-¿No hubo una compra de parte del Ministerio de Cultura de ese vehículo?

-No hubo ninguna compra nuestra. ¿Cómo usamos los móviles del Ministerio? Fundamentalmente para mí desplazamiento como ministro, siempre utilizándola de manera absolutamente oficial. Insisto: se trató de una camioneta que tiene más de 15 años, del año 2007. Y que ya estaba en el Estado en desuso, que atravesó distintos ministerios y secretarías. En ese sentido, le ahorramos una inversión del Estado en un vehículo, ya que era algo que estaba disponible. Y que si bien tenía 15 años, funcionaba.

-En LN+ se subrayó una y otra vez que la camioneta era manejada por usted.

-El Ministerio tiene personal para la tarea de conducir, choferes. Esta camioneta la manejaban siempre choferes. También dijeron otra mentira: que yo era vacunado VIP. Absolutamente falso, incluso desmentido por las publicaciones del propio diario La Nación. Hay otro dato más que me llama la atención: dicen que la camioneta se encontró abandonada en el Ministerio de Desarrollo Social. Esa camioneta, cuando terminó el mandato, quedó en el Ministerio de Cultura, en el garage del Centro Cultural Kirchner. Queda ahí. Incluso, fue utilizada, no sé por cuánto tiempo, por el actual Secretario de Cultura.

-¿Por Leonardo Cifelli?

-Sí. Se utiliza la camioneta... Como corresponde para cualquier funcionario ya que forma parte de la planta, y es totalmente legal y oficial. Y en todo caso lo que está haciendo es un ahorro al Estado para no comprar un vehículo nuevo.

-Es decir que si se encontró en el Ministerio de Capital Humano no es porque usted la dejó ahí. La denuncia da a entender que estaba como “escondida”.

-Yo creo que debe ser falso también eso…El abandono en el Ministerio de Capital Humano debe ser también una fake news. Pero en el caso de que sea así, tendrá que investigar la gente del Ministerio de Capital Humano por qué un bien que estaba en el Ministerio de Cultura, funcionando y que fue utilizado por el Secretario, termina en un depósito. Eso que lo investiguen ellos, yo ahí no tengo ni idea.

-¿Y por qué cree que se hizo esta denuncia? ¿Considera que se trató de un error o que forma parte del ataque de ciertos sectores gubernamentales y periodísticos a la cultura?



-Sospecho, intuyo, pienso, que las fake news las usan para denostar a funcionarios y como cortinas de humo de los desastres que están haciendo en el campo de educación, en el campo de la salud, en el campo del trabajo y fundamentalmente en el campo de la cultura. No entiendo otro motivo.

-¿Cree que es un mecanismo de distracción de parte de los medios cercanos al gobierno para justificar el avance contra distintas dependencias del área de la cultura?

-No le quepa la menor duda de que es así. Cada vez que se ha querido implementar -de distintas maneras- planes como el que está actualmente llevando a cabo el gobierno de Milei, se ataca a la cultura. Se ataca a la cultura que hace a la esencia del país, a sus valores, a sus tradiciones. Lo curioso es la forma tan brutal y descarada con la que lo hace el gobierno de Milei. El ensañamiento con que lo hace. Lo ocurrido en el Fondo Nacional de las Artes, con el Instituto Nacional de Cine, ahora con la Feria del Libro, hay un ensañamiento que no se ha dado en otros momentos de la historia. Que yo recuerde, con semejante carga solamente durante la dictadura.

-El gobierno argumenta que la cultura era un “nido de negociados” y de “corrupción militante”, como para justificar su política.

-Por eso quieren inventar, esta noticia tiene que ver con eso. ¿Quién era el responsable? Tristán Bauer. Bueno, “vamos a denostar a Tristán Bauer”. ¿Qué hacen? Inventan una cosa absolutamente ridícula, falsa y perversa. ¿Quién más? Tal cantante, tal chica que cante que se expresa, tal músico... bueno, “vamos a atacarlos”.

-¿Cree que el ataque a la cultura tiene un criterio económico?

-Es un ataque simbólico y político, más que económico. Porque en términos económicos la inversión en el presupuesto nacional que hace un Ministerio de Cultura, así sea degradado a secretaría, es mínima. Atacan fundamentalmente a la representación simbólica que tiene la cultura en la Argentina, atacando a cada uno de sus representantes y a cada una de sus instituciones. En términos económicos, para un país, es muy importante el desarrollo de todas las industrias culturales. El Estado es el motor fundamental que hace andar este mecanismo. No solamente desde lo simbólico, sino en términos económicos, este ataque es una barbaridad.

-¿Va a iniciar acciones legales o judiciales contra lo que considera una “fake news”?

-Estoy por cumplir 65 años. En estos 65 años estuve en mucho lugares, hice muchas acciones, tanto en lo privado como en lo público… Nunca en mi vida, hasta hoy, he hecho una demanda legal, un juicio, ni contra ninguna institución ni contra ningún particular. Es tal la indignación que me produce esta situación, ver de qué manera están utilizando las fake news, que estoy pensando muy seriamente en iniciar una demanda legal como corresponde.